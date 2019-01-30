Çin dünyanın en büyük havalimanı için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Daxing Havalimanı 1 Ekim 2019'da açılacak. Havalimanının bir özelliği de içinden "çok yüksek hızlı tren" hattı geçmesi...

Dünyanın en büyük havalimanı için çalışmalar sürüyor...



Çin'in başkenti Pekin'de inşa edilen Daxing Havalimanı 1 Ekim 2019'da hizmete girecek. Proje kapsamındaki tüm mühendislik işleri, 2019 yılının Haziran ayının sonuna kadar bitirilmiş olacak. O tarihten itibaren üç ay boyunca havalimanı bir bütün olarak test edilecek.



Daxing Havalimanı, Pekin kent merkezinin 46 kilometre güneyinde yer alacak ve yaklaşık 27 kilometre karelik bir alan üzerinde kurulacak. İçerisinde altısı sivil, bir tanesi askerî kullanım için olmak üzere toplam yedi adet pist bulunacak.



Terminalin açılış günü 45 milyon olacak yolcu kapasitesi, 2025 yılına gelindiğinde 72 milyona çıkartılacak. İhtiyaç duyulması halinde nihaî yolcu kapasitesi 100 milyona kadar yükseltilebilecek. Yıllık maksimum uçuş sayısı 620 bine ulaşabilecek.



Terminal binasının kaba inşaatı, 2018 yılı başında tamamlanmıştı. İçeride şu anda son ince işler üzerinde çalışılıyor. Binanın, havalimanının hava tarafında kalan beş kolu ise Çin kültürünün en temel ögelerini simgeliyor...



Daxing Havalimanı'nın içinden bir de "çok yüksek hızlı tren" hattı geçecek.





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