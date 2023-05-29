İşte dünyanın en değerli 10 para birimi
Dünyadaki emperyalist güçler, gerek sömürgeci politikaları, gerek kendi para birimlerini, rezerv para birimi olarak belirleyerek, haksız kazanç elde edip, para birimlerini değerli hale getiriyorlar. İşte dünyanın en değerli o para birimleri.
1- KUVEYT DİNARI
Dünyanın en değerli yerel para birimi şu an Kuveyt dinarı olarak karşına çıkıyor. Dünyanın petrol ihracatının %10’unu karşılayan Kuveyt, yıllardır ödemelerini Amerikan Doları üzerinden değil de Kuveyt Dinarı üzerinden talep ettiği için, para birimi ve bu para birimine olan talep oldukça değerli. Kuveyt Dinarı’nın kısaltması KWD olarak geçiyor. Dünyanın en güçlü para birimi olan Kuveyt Dinarı yllardır dünya sıralamasında ilk sırada yer alıyor.
2- BAHREYN DİNARI
Yine bir Arap ülkesi olan, Körfez ülkeleri içerisinde gelirini petrol ile sağlayan Bahreyn, dünyanın en değerli para birimi sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Kuveyt ile benzer yöntemle ekonomisini petrol kaynakları ile kalkındırdığı için Bahreyn Dinarı oldukça değerli bir para birimi. Resmi Bahreyn Dinarı’nın kısaltması ise BHD olarak kullanılıyor.
3- UMMAN RİYALİ
Dünya ticaretinde pek kullanılmasa da gelirinin büyük çocuğunluğunu petrol ve stratejik konumu nedeniyle ulaştırma sektöründen kazanan Umman, yerel para birimi ile dünyanın en değerli para birimleri sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Umman’ın resmi para biriminin kısaltması ise OMR’dir.
4- ÜRDÜN RİYALİ
Dördüncü sırada yine bir Arap ülkesi karşına çıktı. Diğer Arap ülkelerindeki doğal kaynaklara sahip olmasa da yıllardır bu ülkeler arasındaki finans kuruluşları, ABD-Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmalar çerçevesinde aldığı hibeler, turizm ve hizmet sektörü nedeniyle Ürdün ekonomisi oldukça iyi durumda. Ürdün yerel para biriminin kısaltması ise JOD olarak kullanılıyor.