İşte dünyanın en değerli 10 para birimi

1- KUVEYT DİNARI

Dünyanın en değerli yerel para birimi şu an Kuveyt dinarı olarak karşına çıkıyor. Dünyanın petrol ihracatının %10’unu karşılayan Kuveyt, yıllardır ödemelerini Amerikan Doları üzerinden değil de Kuveyt Dinarı üzerinden talep ettiği için, para birimi ve bu para birimine olan talep oldukça değerli. Kuveyt Dinarı’nın kısaltması KWD olarak geçiyor. Dünyanın en güçlü para birimi olan Kuveyt Dinarı yllardır dünya sıralamasında ilk sırada yer alıyor.