Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu, Türkiye’den o il de listede! İşte dünyayı kendine hayran bırakan 10 şehir
Global medya devi Times Entertainment, sadece dış güzelliğe değil, tarihin derinliklerine ve mimari dokuya odaklanarak gezegenin en büyüleyici 10 şehrini sıraladı.
Dünyanın saygın platformlarından Times Entertainment, alışılagelmiş estetik kriterlerin ötesine geçerek hazırladığı "Dünyanın En Güzel 10 Şehri" raporunu yayınladı.
Mimari yapının tarihle olan diyaloğunu, kültürel zenginliğin iklim ve coğrafyayla kurduğu bağı temel alan bu özel seçkide, Türkiye’den bir şehir de yer almayı başararak göğüs kabarttı.
İşte Times Entertainment’a göre dünyanın en güzel 10 şehri:
1. Paris, Fransa:
Temelleri MÖ 1. yüzyılda bir Roma yerleşimi olarak atılan Fransa’nın başkenti, bugünkü modern ve estetik siluetine 19. yüzyılda geçirdiği büyük kentsel yenilenme operasyonuyla kavuştu. Şehrin kalbinden akan Seine Nehri’ni süsleyen 37 köprü, kente masalsı bir hava katarken, Louvre gibi dünyanın en prestijli müzeleri de bu sanat şehrinde sanatseverleri ağırlıyor.
2. Venedik, İtalya:
421 yılında, 100’den fazla adacığın üzerine inşa edilen Venedik, kara yolu ulaşımını reddeden yapısıyla 170’den fazla kanal ve 400 köprüden oluşan bir labirenti andırıyor. Binaların milyonlarca ahşap kazık üzerinde yükseldiği bu benzersiz kentte, eski deniz cumhuriyetinden miras kalan görkemli saraylar, tarihin canlı tanıkları olarak yaşamaya devam ediyor.
3. Kyoto, Japonya:
794 yılında kurulan ve bin yılı aşkın bir süre boyunca imparatorluğa başkentlik yapan Kyoto, İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerinden büyük ölçüde korunarak tarihi dokusunu günümüze taşıdı. 1.600’ü aşkın Budist ve 400 Şinto tapınağına ev sahipliği yapan şehir, özellikle kiraz çiçekleri ve akçaağaç yapraklarının açtığı dönemlerde ziyaretçilerine mevsimsel bir görsel şölen sunuyor.
4. Prag, Çek Cumhuriyeti:
Tarihi serüveni 9. yüzyılda başlayan Prag, dünyanın en büyük antik kale kompleksi olan Prag Kalesi’nin etrafında şekillenmiş bir açık hava müzesi niteliğinde. Romanesk, Gotik, Barok ve Art Nouveau mimari stillerinin iç içe geçtiği kentte, 14. yüzyıldan kalma tarihi Charles Köprüsü günümüzde halen yaya geçidi olarak kullanılıyor.
5. Cape Town, Güney Afrika:
1652 yılında Hollandalılar tarafından bir tedarik istasyonu olarak kurulan Cape Town, 260 milyon yaşındaki ihtişamlı Masa Dağı ile özdeşleşmiş durumda. Hollanda, İngiliz ve Afrika kültürlerinin harmanlandığı mimarisiyle dikkat çeken kent, aynı zamanda dünyanın en zengin bitki örtüsüne sahip alanlarından biri olan Cape Çiçek Krallığı'nı bünyesinde barındırıyor.
6. Rio de Janeiro, Brezilya:
1565 yılında kurulan ve uzun yıllar Brezilya’ya başkentlik yapan Rio, tropikal ormanlar ile granit zirvelerin kucaklaştığı eşsiz bir coğrafyada yer alıyor. Dünyanın en büyük şehir içi ormanlarından Tijuca Ormanı’na ev sahipliği yapan kentte, Copacabana gibi dünyaca ünlü plajlar halkın sosyal yaşam alanı olarak işlev görüyor.
7. Dubrovnik, Hırvatistan:
7. yüzyılda kurulan ve tarihi Ragusa Cumhuriyeti’nin merkezi olan Dubrovnik, kenti çepeçevre saran 2 kilometrelik devasa taş surlarıyla biliniyor. 1990’lı yıllardaki Balkan çatışmalarında hasar görse de, aslına uygun tekniklerle titizlikle restore edilen şehir, tarihi dokusunu korumayı başardı.
8. Barcelona, İspanya:
Kökleri Roma dönemine kadar uzansa da bugünkü modern yapısını 19. yüzyılda uygulanan "Eixample" planına borçlu olan Barcelona, Katalan Modernizmi’nin başkenti sayılıyor. Ünlü mimar Antoni Gaudí’nin imzasını taşıyan ve inşası 1882’den beri devam eden Sagrada Família, kentin en ikonik simgesi olarak yükseliyor.
9. Cartagena, Kolombiya:
1533 yılında kurulan ve Güney Amerika’nın en iyi korunmuş sömürge şehirlerinden biri olan Cartagena, Karayip kıyısındaki konumuyla tarih ve doğayı buluşturuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan kent, 13 kilometrelik tarihi surları, begonvillerle sarkan çiçekli balkonları ve Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla ziyaretçilerine adeta açık hava müzesi deneyimi yaşatıyor.
10. İstanbul, Türkiye:
MÖ 660 yılında kurulan kadim şehir İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı olmak üzere tarihe yön veren üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmasıyla listede ayrıcalıklı bir konuma yerleşti. İki kıtayı birbirine bağlayan eşsiz coğrafyasıyla İstanbul; Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Topkapı Sarayı ve yer altındaki gizemli Roma sarnıçlarıyla binlerce yıllık tarihsel katmanları ziyaretçilerine cömertçe sunuyor.