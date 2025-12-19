Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu, Türkiye’den o il de listede! İşte dünyayı kendine hayran bırakan 10 şehir

5. Cape Town, Güney Afrika:

1652 yılında Hollandalılar tarafından bir tedarik istasyonu olarak kurulan Cape Town, 260 milyon yaşındaki ihtişamlı Masa Dağı ile özdeşleşmiş durumda. Hollanda, İngiliz ve Afrika kültürlerinin harmanlandığı mimarisiyle dikkat çeken kent, aynı zamanda dünyanın en zengin bitki örtüsüne sahip alanlarından biri olan Cape Çiçek Krallığı'nı bünyesinde barındırıyor.