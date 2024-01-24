Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu! Türkiye'den o il var...

İngiltere merkezli medya kuruluşu TimeOut, 'Dünyanın En İyi 50 Şehirleri' listesini yayınladı.

Buna göre dünyanın en iyi 10 şehri şöyle sıralandı:

1. New York Şehri, ABD

2. Cape Town, Güney Afrika

3. Berlin, Almanya

4. Londra, Birleşik Krallık

5. Madrid, İspanya

6. Mexico City, Meksika

7. Liverpool, Birleşik Krallık

8. Tokyo, Japonya

9. Roma, İtalya

10. Porto, Portekiz

Listede kendine yer bulan İstanbul için şu ifadeler yer aldı: