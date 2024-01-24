Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu! Türkiye'den o il var...

TimeOut, dünyanın en iyi şehirleri listesini yayınladı. Listede Türkiye'den de bir il yer aldı.

Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu! Türkiye'den o il var...
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İngiltere merkezli medya kuruluşu TimeOut, 'Dünyanın En İyi 50 Şehirleri' listesini yayınladı.

Buna göre dünyanın en iyi 10 şehri şöyle sıralandı:

1. New York Şehri, ABD
2. Cape Town, Güney Afrika
3. Berlin, Almanya
4. Londra, Birleşik Krallık
5. Madrid, İspanya
6. Mexico City, Meksika
7. Liverpool, Birleşik Krallık
8. Tokyo, Japonya
9. Roma, İtalya
10. Porto, Portekiz

Listede kendine yer bulan İstanbul için şu ifadeler yer aldı:

Bir dönem Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının başkenti olan İstanbul şimdi Türkiye'nin dinamik ve kozmopolit kalbi.
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