Dünyanın en kalabalık 20 ordusu açıklandı! Peki Türkiye listede kaçıncı sırada?
Business Insider, 2026 yılı itibarıyla aktif asker sayılarına göre dünyanın en kalabalık 20 ordusunu sıraladı. Bölgesel gerilimlerin ve savunma yatırımlarının doğrudan etkilediği güç dengelerinde Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekiyor.
Küresel ölçekte askeri güç dengeleri yeniden şekillenirken, ülkelerin silahlı kuvvetlerindeki aktif personel sayılarına dair en güncel veriler paylaşıldı.
Uluslararası arenada artan bölgesel gerilimler ve ülkelerin savunma sanayisine yaptıkları yatırımlar, orduların büyüklüklerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Bu dinamiklerin bir sonucu olarak devletlerin silahlı kuvvetlerindeki aktif asker sayılarında yaşanan değişimler, Business Insider'ın güncel verilerinde somut olarak ortaya kondu.
Business Insider'ın verilerine dayanarak oluşturulan güncel liste, askeri güç dağılımındaki son tabloyu şu şekilde yansıtıyor...
Çin: 2,035,000
Hindistan: 1,501,000
Amerika Birleşik Devletleri: 1,340,000
Kuzey Kore: 1,280,000
Rusya: 1,264,000
Ukrayna: 677,000
Pakistan: 660,000
İran: 610,000
Etiyopya: 503,000
Güney Kore: 450,000
Vietnam: 450,000
Mısır: 439,000
Endonezya: 434,000
Brezilya: 375,000
Tayland: 361,000
Türkiye: 353,000
Eritre: 302,000
Meksika: 301,000
Kolombiya: 285,000
Sri Lanka: 260,000