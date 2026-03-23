Dünyanın en kalabalık 20 ordusu açıklandı! Peki Türkiye listede kaçıncı sırada?

Business Insider, 2026 yılı itibarıyla aktif asker sayılarına göre dünyanın en kalabalık 20 ordusunu sıraladı. Bölgesel gerilimlerin ve savunma yatırımlarının doğrudan etkilediği güç dengelerinde Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekiyor.

Küresel ölçekte askeri güç dengeleri yeniden şekillenirken, ülkelerin silahlı kuvvetlerindeki aktif personel sayılarına dair en güncel veriler paylaşıldı.

Business Insider tarafından yayımlanan 2026 yılı raporuna göre, aktif asker kapasitesi baz alınarak dünyanın en kalabalık 20 ordusu belirlendi.

Uluslararası arenada artan bölgesel gerilimler ve ülkelerin savunma sanayisine yaptıkları yatırımlar, orduların büyüklüklerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Bu dinamiklerin bir sonucu olarak devletlerin silahlı kuvvetlerindeki aktif asker sayılarında yaşanan değişimler, Business Insider'ın güncel verilerinde somut olarak ortaya kondu.

Business Insider'ın verilerine dayanarak oluşturulan güncel liste, askeri güç dağılımındaki son tabloyu şu şekilde yansıtıyor...

Çin: 2,035,000

Hindistan: 1,501,000

Amerika Birleşik Devletleri: 1,340,000

Kuzey Kore: 1,280,000

Rusya: 1,264,000

Ukrayna: 677,000

Pakistan: 660,000

İran: 610,000

Etiyopya: 503,000

Güney Kore: 450,000

Vietnam: 450,000

Mısır: 439,000

Endonezya: 434,000

Brezilya: 375,000

Tayland: 361,000

Türkiye: 353,000

Eritre: 302,000

Meksika: 301,000

Kolombiya: 285,000

Sri Lanka: 260,000

ordu çin hindistan Amerika Birleşik Devletleri kuzey kore Güney Kore türkiye rusya Ukrayna