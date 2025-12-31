Dünyanın en kilolu insanı olarak bilinen Juan Pedro Franco 41 yaşında hayatını kaybetti

Aşırı kilo nedeniyle yıllarca dünya gündeminde yer alan Juan Pedro Franco’dan acı haber geldi. Guinness Rekorlar Kitabı’na “dünyanın en kilolu insanı” olarak giren Meksikalı Franco, tedavi gördüğü hastanede 41 yaşında yaşamını yitirdi.

Franco’nun adı ilk kez 2017’de duyulmuştu. O dönem 600 kilonun üzerine çıkan vücut ağırlığıyla yatağa bağımlı bir hayat süren Franco, doktorlarının desteğiyle bir dizi obezite ameliyatı geçirdi. Tedavi süreciyle birlikte yüzlerce kilo vererek yeniden adım atabilen Franco, yaşadığı dönüşümle umut veren bir hikâyenin sembolü olmuştu.

Ancak sağlık durumu son haftalarda yeniden kritikleşti. Meksika’nın Aguascalientes eyaletinde tedavisi süren Franco’nun, böbrek enfeksiyonu nedeniyle yaşamsal fonksiyonlarının hızla bozulduğu belirtildi. Tedavisini yürüten doktor Jose Antonio Castaneda, hastasının vefatını doğrularken, “Son günlerde vücutta yaygın sistemik sorunlar gelişti” açıklamasını yaptı.

Hayatı boyunca obeziteyle mücadele eden Franco’nun ölümü, aşırı kilo nedeniyle ortaya çıkan sağlık risklerini bir kez daha gündeme taşıdı.