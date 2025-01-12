Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Türk yemeği de listede!
Geleneksel yemek tariflerini tanıtan TasteAtlas, bu kez dünyanın en kötü yemeklerini sıralayarak, ilginç bir listeye imza attı. Kızarmış ipek böceklerinden, kurbağa gözü salatasına kadar pek çok sıradışı yemek bu listeye girerken, Türkiye'den de kapuska yemeği yer aldı.
TasteAtlas, kapuskayı "ana malzemesi lahana olan bir Türk yahnisi" olarak tanımlarken, listede 67. sıraya koydu. Gazete Duvar'a göre TasteAtlas yemek hakkında şu ifadeleri kullandı: “Kapuska, ana malzemesi lahana olan bir Türk yahnisi. Yahninin birçok çeşidi olduğu için etli, bulgurlu, pilavlı veya fasulyeli olmak üzere ek malzemelerle zenginleştirilebilir. Lahana genellikle soğan, domates, zeytinyağı ve karabiberle tamamen yumuşayana kadar haşlanır. Kapuska, temel haliyle fakirlerin yemeği olarak kabul edilir, ancak ek malzemelerle zenginleştirildiğinde gurme bir yemeğe dönüşebilir.”
TasteAtlas, sadece kapuska ile sınırlı kalmayarak dünyanın çeşitli köşelerinden birçok ilginç yemeği de listeye dahil etti. Kızarmış örümcek, kurbağa gözlü salata ve ördek başı gibi alışılmadık yemekler, birçok kişi için garip ve kötü birer deneyim olarak tanımlanıyor.
İşte dünyanın en kötü yemekleri:
1. Blodpalt / Finlandiya
Blodpalt, İsveç mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan, çavdar veya arpa unu ve hayvan kanı ile hazırlanan köftelerdir. Geleneksel olarak ren geyiği kanı kullanılarak yapılan bu yemek, zamanla farklı hayvanların kanlarıyla da yapılmaya başlanmış ve bölgesel farklılıklar göstermektedir.
2. Bocadillo de Sardinas / İspanya
Bocadillo de Sardinas, konserve sardalyalarla yapılan, İspanyol mutfağının en sevilen sandviçlerinden biridir. Genellikle İspanyol tarzı baget ekmeğiyle sunulsa da, ciabatta ekmeği veya tam buğday ekmeği gibi farklı ekmek türleriyle de hazırlanabilir.
3. Calskrove / İsveç
Bu yemek hamburgerlerle (ekmek, soslar ve soslarla birlikte) ve patates kızartmasıyla doldurulmuş bir calzone pizzasından oluşuyor.
4. Angulas A La Cazuela / İspanya
İspanya'nın Bask Bölgesi'ne ait olan Angulas a la cazuela, geleneksel bir İspanyol yemeği olarak öne çıkar. Bu özel yemek, nadir ve pahalı olan küçük yılan balıklarının (angulas) sarımsak, acı biber gevreği, zeytinyağı ve tuz ile yapılan zarif bir kombinasyonu. Angulas a la cazuela tarifi, sarımsak ve acı biber gevreğinin zeytinyağında sotelenmesiyle başlar ve ardından yılan balıkları eklenerek, sığ toprak kap olan cazuela’da pişirilir.
5. Jellied Eels / İngiltere
Jöleli yılan balıkları, 18. yüzyıldan günümüze uzanan köklü bir Cockney sokak yemeğidir. Thames Nehri'nin bolca yılan balığına ev sahipliği yapması nedeniyle, bu yemek başlangıçta oldukça ekonomik ve kolay bir besin kaynağı olarak ortaya çıkmıştır. Yılan balıkları, geleneksel olarak haşlanarak jelatinli bir sıvıda soğutulur, bu da onları hem besleyici hem de pratik bir sokak yemeği haline getirir.
6. Ramen Burger / Amerika
Ramen burger, geleneksel hamburgerin ilginç bir yenilikle birleşmiş halidir. İki kızarmış ramen eriştesi ekmeği arasına konulmuş et köftesinden oluşur. Et köftesi, genellikle shoyu sosu, roka ve yeşil soğanla tatlandırılır. Bu sıra dışı burgerin hikayesi, 2013 yılında Brooklyn’de ramen blog yazarı Keizo Shimamoto tarafından yaratılmasına dayanır.
7. Chapalele / Şili
Chapalele, Şili'ye özgü, sadece iki ana malzeme ile yapılan geleneksel bir ekmektir: patates ve un. Bu ekmek, özellikle Chiloé Adası'ndan gelir ve geleneksel olarak, yemeklerin piştiği bir çukur olan curanto içinde buharda pişirilir. Dışı yumuşak ve hafif kabarmış, içi ise yoğun bir dokuyu sahip olan chapalele, genellikle et ve sebzelerle birlikte servis edilir.
8. Faves A La Catalana / İspanya
Bu yemek, temel olarak taze bakla ve kan sosisi ile hazırlanır. Yemekte genellikle pastırma, soğan, sarımsak, rendelenmiş domates, beyaz şarap, zeytinyağı ve kırmızı biber kullanılır.
9. Thorramatur / İzlanda
Menüde sıklıkla fermente köpek balığı eti (hákarl), tütsülenmiş kuzu eti (hangikjöt), mühürlenmiş kuzu başı (svið), kan sosisleri (blóðmör) ve daha pek çok ilginç lezzet bulunur. Bu yiyecekler, İzlanda'nın sert kış koşullarında uzun süre dayanacak şekilde hazırlanmış ve korunmuş tariflerden oluşur. Genellikle dilimlenmiş düz ekmekle (flatkaka) ve tereyağıyla servis edilir.
10. Kaeng Tai Pla / Tayland
Fermente balık bağırsaklarından yapılan "tai pla" sosu, bu yemeğin temelini oluşturur. Yemek, baharatlı bir köri ezmesi ile hazırlanan zengin aromalı bir tabana sahiptir. Bu köri ezmesi; acı biber, galangal, karides ezmesi, zerdeçal, arpacık soğanı ve limon otunun harmanlanmasıyla elde edilir.