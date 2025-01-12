Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Türk yemeği de listede!

TasteAtlas, kapuskayı "ana malzemesi lahana olan bir Türk yahnisi" olarak tanımlarken, listede 67. sıraya koydu. Gazete Duvar'a göre TasteAtlas yemek hakkında şu ifadeleri kullandı: “Kapuska, ana malzemesi lahana olan bir Türk yahnisi. Yahninin birçok çeşidi olduğu için etli, bulgurlu, pilavlı veya fasulyeli olmak üzere ek malzemelerle zenginleştirilebilir. Lahana genellikle soğan, domates, zeytinyağı ve karabiberle tamamen yumuşayana kadar haşlanır. Kapuska, temel haliyle fakirlerin yemeği olarak kabul edilir, ancak ek malzemelerle zenginleştirildiğinde gurme bir yemeğe dönüşebilir.”