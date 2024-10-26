Dünyanın en pahalı baharatı! Karabük'te hasadı başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisini yerinde görmek isteyenler hasat etkinliğinde soluğu tarlalarda aldı. Dünyanın en pahalı baharatı olarak adlandırılan safrana dair ayrıntılar ise merak ediliyor. İşte hasat etkinliğin dair ayrıntılar.

Dünyanın en pahalı baharatı! Karabük'te hasadı başladı
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Program çerçevesinde bu yıl Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait safran üretim çiftliğinde safran hasadı etkinliği düzenlendi. Karabük Vali Yardımcısı Erol Özkan, Belediye Başkanı Elif Köse ve kurum müdürleri ile safran tarlasına gelen vatandaşlar, ellerine sepetleri alarak hasat yapıp, bol bol fotoğraf çektirdi.

Son yıllarda tarımsal ürün olmasının yanında turizmin hareketlenmesine katkı sağlayan safran tarlaları, bu yıl da safran hasadını yerinde görmek isteyen yerli ve yabancı binlerce kişinin tercihi oldu.

Dünyanın en pahalı baharatı! Karabük'te hasadı başladı - Resim : 1

Safran'ın ilçe için önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Elif Köse şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef üretim çok fazla değil. Tarihe baktığımızda belki de Türkiye'ye yetecek kadar safran üretilirken şimdi Safranbolu'nun kendi ihtiyacına karşılayacak kadar bile safran üretemez durumdayız. 2015 yılından beri safranın üretiminin yeniden artması çok önemli. Bundan sonra üretimin çok fazla olacağına inanıyorum. Her geçen sene çiftçi sayımız artıyor, her hasat döneminde Safranbolu'ya olan ilgi de fazla. O yüzden bizi çok mutlu ediyor."

Dünyanın en pahalı baharatı! Karabük'te hasadı başladı - Resim : 2

Karabük'e 2 ay önce gelen Edanur Erkin, daha önce safran görmediğini aktararak şunları söyledi:

“Safran çiçeği denilince böyle bir manzara ile karşılaşacağımı bilmiyordum. Çok güzelmiş. Yoğun bir ilgi var. Faydalarını ve en pahalı baharat olduğunu burada öğrendim.”

4 yıldır yaşadığı Karabük'te ilk defa safran hasadına katıldığını kaydeden Karabük Üniversitesi öğrencisi Buse Polat da “Safran çok değerli bir baharat. Lokumda ve kolonyada da kullanılıyor. Kopartırken çiçeğe zarar vermemek için dikkatli olmaya çalıştım" diye konuştu.

Üretici İsmail Yılmaz ise yerli ve yabancıların hasat etkinliğine yoğun ilgi gösterdiklerini aktardı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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