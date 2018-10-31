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Dünyanın en uzun heykeli Hindistan'da

Dünyanın en büyük heykeli Hindistan'da açıldı. 182 metre uzunluğundaki heykel Hindistan'ın kurucu lidelerinden Sardar Vallabhbhai Patel'e adandı.

Dünyanın en uzun heykeli Hindistan'da

Hindistan'da bağımsızlık lideri Sardar Vallabbhai Patel'in bronz heykelinin açılışı yapıldı. 

“Demir Adam” lakabıyla bilinen Patel için yapılan heykel, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından açıldı. 

Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki heykelin uzunluğu 182 metre. Patel'in doğum gününde açılışı yapılan “Birlik Heykeli” New York'taki Özgürlük Heykeli'nin iki katı uzunluğunda.

Dünyanın en uzun heykelinin yaklaşık 410 milyon dolara mâl olduğu söyleniyor.

Ülkenin kurucu liderlerinden Patel’e ait heykelin çok sayıda turisti çekmesi bekleniyor. 

Patel, Hindistan'ın Birleşik Krallık'a karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynamıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hindistan #Heykel #dünyanın en uzun heykeli
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