Bugün Çin'in dev projelerinden birinin açılışı vardı. Çin Devlet Başkanı XiJinping'in (ŞiCinping) katıldığı törende dünyanın en uzun köprüsü, 55 kilometre uzunluğundaki Hong Kong-Zhuhai-Makao köprüsü açıldı.

Dünyanın en uzun köprüsü Çin'in Makao Bölgesi'nde resmen açıldı. Hong Kong ile Makao'yu birbirine bağlayan köprü 55 kilometre uzunluğunda.



Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı XiJinping bizzat katılarak köprünün hizmete girdiğini duyurdu.



Lingdingyang Körfezi üzerinde kurulan Hong Kong-Zhuhai-Makao köprüsü, doğu tarafında kalan Hong Kong ile batı tarafında kalan Zhuhai ve Makao'yu birbirine bağlıyor.



55 kilometre uzunluğundaki köprü, 3 tarafın işbirliğiyle inşa edilen deniz üzeri ulaştırma projesi niteliğinde ve kendi türünde dünyanın en uzun köprüsü. Geçişin 6,7 kilometresi ise iki yapay adadan girişi sağlanan tünelden sağlanıyor. Tünel sayesinde köprü deniz taşımacılığına engel olmuyor.



20 milyar dolara mâl olan köprü 9 yılda inşa edildi. Yapımında 400 bin ton çelik kullanıldı. Bu miktar 60 tane Eyfel Kulesi'ne eşdeğer.



Geçişte 4 saat süren Hong Kong-Zhuhai karayolu yolculuğu süresi Hong Kong-Zhuhai-Makao köprüsü ile yarım saate indi.



Köprü yarın itibarıyla trafiğe açılacak.



ulusal.com.tr