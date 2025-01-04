Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Japonya'nın Ashiya şehrinde yaşayan ve Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı insanı olarak tescillenen Tomiko Itooka, 116 yaşında hayatını kaybetti. Ashiya şehir yetkilileri, Itooka'nın vefatını cumartesi günü duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
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1908 doğumlu olan Itooka, iki dünya savaşı, Japonya'nın ekonomik yükselişi ve teknolojik devrim gibi tarihi olaylara tanıklık etti. Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilen Itooka, bu unvanı kazandıktan sonra medyanın ilgi odağı olmuş ve Japonya'nın yaşlanan nüfusuna yönelik sosyal politikaların önemini vurgulamıştı. Yetkililer, Itooka'nın yaşına rağmen çevresine her zaman pozitif ve ilham verici bir tutum sergilediğini belirtti.

Ashiya Belediye Başkanı, "Tomiko Itooka, Japon toplumunun bilgelik ve uzun ömür değerlerinin simgesiydi. Her zaman hatırlanacak ve yaşlılara yönelik politikalarımıza ilham kaynağı olacaktır" dedi.

Itooka'nın uzun ömür sırrı, sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve güçlü sosyal bağlarla açıklanıyor. Japonya'nın 'uzun yaşam diyarı' unvanını korumasına katkı sağlayan Itooka'nın yaşamı, birçok kişi için örnek olmuştur.

Itooka'nın vefatı, Japonya'nın dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip ülkelerden biri olma konusundaki statüsünü yeniden gündeme getirdi. Japonya'da 100 yaş ve üzerindeki bireylerin sayısı 2023 itibarıyla 80 bini aşmış durumda. Bu rakam, Japon toplumunun sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve gelişmiş sağlık hizmetleri hakkında önemli bir gösterge teşkil ediyor.

Tomiko Itooka'nın ardından, dünyanın en yaşlı insanı unvanını devralacak kişinin kim olacağı merak konusu. Guinness Dünya Rekorları, Itooka'nın yerini alacak kişiyi yakında açıklayacağını duyurdu.

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