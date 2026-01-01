Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçını sırada?

Merkez bankalarının altın alımları 2025’te fiyatları tarihi zirveye taşırken, Türkiye hem rezerv artışında hem toplam altın varlığında küresel sıralamada üst basamaklarda yer aldı.

Altın, 2025 yılında yaşanan ekonomik belirsizliklere rağmen yatırımcıların güvenli limanı olmayı sürdürdü. Merkez bankalarının rekor düzeyde alım yapmasıyla fiyatlar yıl boyunca zirve seviyelerde seyretti. 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gram altın yaklaşık 5 bin 950 TL’den işlem görüyor.

Uluslararası altın piyasasını izleyen BullionVault’un değerlendirmesine göre Türkiye, son beş yılda altın biriktirme konusunda en agresif adım atan ülkeler arasında yer aldı. 2019–2024 dönemini kapsayan listede Türkiye 216,4 tonluk artışla 4. sırada bulunuyor.

Bu dönemde en fazla altın alımı yapan ülkelerin sıralaması şöyle:

Çin: 331,3 ton
Hindistan: 241,2 ton
Polonya: 219,6 ton
Türkiye: 216,4 ton
Singapur: 92,6 ton
Japonya: 80,8 ton
Tayland: 80,6 ton
Macaristan: 78,5 ton
Katar: 68,6 ton
Irak: 66,4 ton

TOPLAM ALTIN REZERVLERİ (Ton)

ABD: 8.133,5
Almanya: 3.351,6
İtalya: 2.451,9
Fransa: 2.437,0
Rusya: 2.333,1
Çin: 2.279,6
İsviçre: 1.039,9
Hindistan: 876,2
Japonya: 846,0
Hollanda: 612,5
Türkiye: 595,4
Polonya: 448,2
Portekiz: 382,7
Özbekistan: 382,6
Suudi Arabistan: 323,1

