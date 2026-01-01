Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçını sırada?

Altın, 2025 yılında yaşanan ekonomik belirsizliklere rağmen yatırımcıların güvenli limanı olmayı sürdürdü. Merkez bankalarının rekor düzeyde alım yapmasıyla fiyatlar yıl boyunca zirve seviyelerde seyretti. 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gram altın yaklaşık 5 bin 950 TL’den işlem görüyor.

Uluslararası altın piyasasını izleyen BullionVault’un değerlendirmesine göre Türkiye, son beş yılda altın biriktirme konusunda en agresif adım atan ülkeler arasında yer aldı. 2019–2024 dönemini kapsayan listede Türkiye 216,4 tonluk artışla 4. sırada bulunuyor.

Bu dönemde en fazla altın alımı yapan ülkelerin sıralaması şöyle:

Çin: 331,3 ton

Hindistan: 241,2 ton

Polonya: 219,6 ton

Türkiye: 216,4 ton

Singapur: 92,6 ton

Japonya: 80,8 ton

Tayland: 80,6 ton

Macaristan: 78,5 ton

Katar: 68,6 ton

Irak: 66,4 ton

TOPLAM ALTIN REZERVLERİ (Ton)

ABD: 8.133,5

Almanya: 3.351,6

İtalya: 2.451,9

Fransa: 2.437,0

Rusya: 2.333,1

Çin: 2.279,6

İsviçre: 1.039,9

Hindistan: 876,2

Japonya: 846,0

Hollanda: 612,5

Türkiye: 595,4

Polonya: 448,2

Portekiz: 382,7

Özbekistan: 382,6

Suudi Arabistan: 323,1