Dünyanın en zengin adamına büyük şok... Twitter davasında karar çıktı

San Francisco'da görülen davada jüri, Elon Musk'ın 2022 yılında sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alırken sergilediği tutum ve yaptığı açıklamaların yatırımcılar üzerindeki etkisini karara bağladı.

Mahkeme heyeti, Musk'ın özellikle platformdaki sahte hesapların oranına dair kamuoyuna yaptığı açıklamaların yatırımcıları yanılttığını ve bu durumun federal yasaların ihlali niteliği taşıdığını kaydetti. Aynı yıl içerisinde Musk'ın süreçteki açıklamaları temel alınarak açılan davada böylece ilk kritik karar çıkmış oldu.

"YAPAY DEĞER KAYBI" TESPİT EDİLDİ

Açıklanan kararda, Musk'ın platformdaki "bot" hesaplara yönelik iddialarının doğrudan bir sonucu olarak Twitter hisselerinde "yapay değer kaybı" yaşandığı belirtildi. Jüri, yatırımcıların zarara uğradığını kabul etmekle birlikte, davacı tarafın öne sürdüğü daha geniş çaplı bir iddiayı ise yerinde bulmadı. Musk'ın, Twitter yatırımcılarını dolandırmak amacıyla kasıtlı ve genel bir "suç şeması" yürüttüğüne dair suçlamalar mahkeme tarafından reddedildi.

44 MİLYAR DOLARLIK SATIN ALMA KRİZİNİN GEÇMİŞİ

Dava sürecine zemin hazırlayan olaylar zinciri, Elon Musk'ın 14 Nisan 2022'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı resmi bildirimle başlamıştı. Musk bu bildirimde, Twitter'ın tamamını satın almak için hisse başına 54,2 dolarlık bir teklif sunmuştu. Görüşmelerin ardından şirket yönetimi, 25 Nisan 2022'de satışa yönelik anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.

Ancak bu anlaşma kısa süre sonra çıkmaza girdi. Musk, 13 Mayıs 2022 tarihinde yaptığı bir açıklamayla, yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını geçici olarak askıya aldığını bildirdi. Musk bu kararına gerekçe olarak, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detayları beklendiği" bilgisini paylaştı. Anlaşmanın askıya alındığının duyurulmasının hemen ardından Twitter hisselerinde sert bir düşüş yaşanmış ve yatırımcılar maddi kayba uğramıştı.