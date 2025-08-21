Dünyanın en zor dilleri açıklandı: Türkçe kaçıncı sırada?

Dilbilimciler ve dil öğrenme uzmanları, gramer yapısı, yazı sistemi, telaffuz zorlukları ve kültürel bağlamı dikkate alarak dünyanın en zor dillerini sıraladı. Ortaya çıkan listede, bazı dillerin öğrenilmesi için yıllar süren yoğun bir çaba gerektiği vurgulandı.

Dünyanın en zor dilleri açıklandı: Türkçe kaçıncı sırada?
Listenin zirvesinde, karmaşık yazı sistemi ve tonlamalarıyla bilinen Çince (Mandarin) yer aldı. Onu Arapça, Japonca ve Korece takip etti. Avrupa dillerinden Rusça, Fince ve Macarca da en zor diller arasında sıralandı.

Türkçe ise, sondan eklemeli yapısı, farklı gramer sistemi ve kendine özgü ses uyumlarıyla dünyanın en zor dilleri listesinde 9. sırada yer aldı.

Çince (Mandarin)
Arapça
Japonca
Korece
Rusça
Fince
Macarca
İzlandaca
Türkçe
Sanskritçe
Arnavutça
Farsça
Tayca
Gürcüce

Dil uzmanları ayrıca, bir dili öğrenme zorluğunun kişinin ana diline bağlı olarak değişebileceğini de belirtti. Örneğin, Türkçe bilen birinin Japonca veya Koreceyi öğrenmesi, yapısal benzerlikler nedeniyle diğer dillere göre daha kolay olabilir.

