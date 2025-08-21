Dünyanın en zor dilleri açıklandı: Türkçe kaçıncı sırada?

Listenin zirvesinde, karmaşık yazı sistemi ve tonlamalarıyla bilinen Çince (Mandarin) yer aldı. Onu Arapça, Japonca ve Korece takip etti. Avrupa dillerinden Rusça, Fince ve Macarca da en zor diller arasında sıralandı.

Türkçe ise, sondan eklemeli yapısı, farklı gramer sistemi ve kendine özgü ses uyumlarıyla dünyanın en zor dilleri listesinde 9. sırada yer aldı.

İŞTE O LİSTE

Çince (Mandarin)

Arapça

Japonca

Korece

Rusça

Fince

Macarca

İzlandaca

Türkçe

Sanskritçe

Arnavutça

Farsça

Tayca

Gürcüce

Dil uzmanları ayrıca, bir dili öğrenme zorluğunun kişinin ana diline bağlı olarak değişebileceğini de belirtti. Örneğin, Türkçe bilen birinin Japonca veya Koreceyi öğrenmesi, yapısal benzerlikler nedeniyle diğer dillere göre daha kolay olabilir.