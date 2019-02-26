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Dünyanın gözü bu zirvede: Kim Jong-un Vietnam'a ulaştı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, görüşecek olan ABD Başkanı Donald Trump Vietnam'a ulaştı. İkilinin yemekte bir araya gelmesi bekleniyor.

Dünyanın gözü bu zirvede: Kim Jong-un Vietnam'a ulaştı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirve için Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye gitti.

Garda Vietnamlı üst düzey yetkililerin karşıladığı Kim Yong-un'a Vietnamlı sivillerin de ilgisi büyüktü.

Vietnamlılar Kim'i sevgi gösterileriyle karşıladı.

Hanoi'de konaklayacağı Melia Oteli'nin önünde çok sayıda gazeteci, polis ve asker beklerken, yüzlerce kişi Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti liderini görebilmek için toplandı.

ABD Başkanı Donald Trump da Kim'in ardından Vietnam'a ulaştı. Trump ve Kim, burada bir dizi resmi görüşme yapacak. ABD Başkanı Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti  lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #kuzey kore #Kore #vietnam #trump #kim
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