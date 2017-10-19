Dünyanın gözü Çin Komünist Partisi'nin 19. Kongresinde... Çin Komunist Partisi Lideri Xi Jinping Çin'in 2035'e kadar olan hedeflerini açıkladı. "Sosyalizm bayrağı altında birleşmeliyiz" diyen Çinli Lider "Politik, ekonomik, askeri ve toplumsal alanlarda dünyaya yön verecek bir konuma ulaşmak için yorulmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Çin Komünist Partisi'nin 19. Kongresi Çin'in başkenti Pekin'de devam ediyor. Düyanın gözü kongrede alınacak kararlarda...



Çin Komunist Partisi Lideri Xi Jinping, Çin'in orta ve uzun vadeli hedeflerini açıkladı. 2020'ye kadar olan dönemi "toplumsal inşa" dönemi olarak tanımlayan Cinping, 2035 hedeflerini de ilan etti. Çin lideri, "Çin her alanda küresel bir güç olacaklarını" söyledi.



Üç buçuk saat konuştu Çin lideri, konuşmasında ülkesinin stratejik yönelimlerini belirledi. "Bütün partimiz ve tüm etnik bileşenleriye Çin halkı sosyalizm çatısı altında birleşmeli" diyen ÇKP Lideri Jinping, işimize halkın sorunlarıyla ilgilenerek başlayacağız, Çin halkı daha mutlu, daha güvenli ve daha sağlıklı olacak" dedi.



Çin lideri, yolsuzluğu ve yoksulluğu bitirerek, halkın gelir düzeyini yükseltmekte kararlı olduklarını söyledi. Jinping, askeri gelişmeler konusunda çarpıcı ifadeler kullandı; "Savaşmak için ordu kuracağız. Ancak bu ordu savşmayı bilen ve kazanmak için savaşan bir ordu olacak." dedi.



Dış politika konusunda da mesajlar verdi Çin lideri, "Dünya ile entegrasyona daha fazla önem vereceğiz" diye konuştu.



Ülkenin resmi haber ajansı Şinhua, Şi Jinping düşüncesinin ülke anayasasına geçtiğini duyurdu. "Çin Komünist Partisi, Xi Jinping'in öğretisiyle, yeni çağda, Çin karakterinde bir sosyalizm yaratıyor" ifadeleri anayasa metninde yer aldı. Jinping, bu şekilde adı anayasaya geçirilen üçüncü lider oldu.







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