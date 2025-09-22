Dünyanın ilk GTA dersi geliyor: Öğrenciler tarih dersini oyunla öğrenecek

“Grand Theft America: GTA Video Oyunlarıyla 1980’den Günümüze ABD Tarihi” adını taşıyan ders, üniversitenin tarih profesörü Tore Olsson tarafından verilecek. Euronews'e göre, Olsson, daha önce Red Dead Redemption serisi üzerinden Amerikan tarihini işlediği dersiyle büyük yankı uyandırmıştı. O dersin kitap ve sesli kitap uyarlaması, oyunda Arthur Morgan karakterine sesiyle hayat veren Roger Clark tarafından seslendirilmişti.

GTA VI GECİKSE DE DERS İPTAL EDİLMEDİ

Başlangıçta GTA VI’nın çıkışıyla eşzamanlı olarak planlanan ders, Rockstar Games’in oyunu Mayıs 2026’ya ertelemesiyle gecikme riskiyle karşılaştı. Ancak Profesör Olsson, dersin ertelenmeden başlayacağını açıkladı. Öğrenciler böylece yeni oyunun piyasaya sürülmesini beklemeden, mevcut GTA oyunları üzerinden çağdaş Amerikan tarihini inceleme fırsatı bulacak.

Dersin en çok merak edilen konularından biri ise öğrencilerin gerçekten GTA oynayarak ders çalışıp çalışamayacağı. Olsson, oyunların sadece oynanması değil, eleştirel bir bakışla analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Öğrenciler, GTA evrenindeki hikâyeleri, karakterleri ve toplumsal göndermeleri inceleyerek 1980’den günümüze ABD tarihini farklı bir perspektiften öğrenebilecekler.