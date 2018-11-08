Çin yapay zekada çığır açtı. Dünyanın ilk İngilizce konuşan yapay zeka spikeri Dünya İnternet Konferansı'nda görücüye çıktı. Robot spikerin sesi ve görüntüsü, Çin Haber ajansı Şinhua'nın spikerlerinden Zhang Zhao'ya benzetildi.

Çin Haber ajansı Şinhua'nın sunucularından Zhang Zhao'nun haber sunduğunu zannediyorsunuz.



Ama hayır. Görüntüdeki bir robot aslında. Dünyanın ilk İngilizce konuşan yapay zeka spikeri konuşuyor. Ama görüntüsü ve sesi Zhaou baz alınarak yapılmış.



Çin, yapay zeka teknolojisinde ileri bir adım atarak dünyanın ilk yapay zeka spikerini üretti.



İngilizce konuşan yapay zeka spikeri, Doğu Çin'in Zhejiang Eyaleti'nde düzenlenen Dünya İnternet Konferansı'nda görücüye çıktı.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de konferansa bir tebrik mektubu gönderdi. Şi, dünyanın derin bir bilim ve teknoloji devrimi içinde olduğunu vurguladı. "Dijital ekonominin gelişimini hızlandırmalı ve küresel İnternet yönetim sistemini teşvik etmeliyiz" diye konuştu.



Yapay zekanın güvenlik, ekonomi ve eğitim gibi alanlarda kullanımının artırılması, Çin Komünist Partisi'nin başlıca hedeflerinden biri.



Ayrıca Çin, yapay zeka başta olmak üzere teknolojik gelişim alanları konusunda ABD ile rekabet ediyor.



ulusal.com.tr