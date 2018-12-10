Rusya'nın Kuzey Kutup Dairesi'nde bulunan Sabetta kasabası önemli doğal gaz yataklarına sahip. Ancak sert iklimi ve coğrafi koşulları nedeniyle kasabadan görünen sadece kar ve LNG taşıyan gemilerin yanaştığı liman..

Burası dünyanın sonundaki kasaba...



Rusya'nın Kuzey Kutup Dairesi'nde bulunan Sabetta kasabası hem zorlu coğrafi koşulları hem de ülkenin önemli doğal gaz yataklarını barındırıyor.



Kasaba sert iklimi ve coğrafi koşullarıyla farklı bir dünyayı andırıyor. Dünyanın en kuzeyinde bulunan yerlerden birisi olması nedeniyle bölgede yaşayan yerli halkın dilinde Sabetta, "dünyanın sonu" anlamına geliyor.



2000'li yıllarda yerli halktan sadece 19 kişinin yaşadığı Sabetta yerleşim birimi, bölgede doğal gaz işleme tesislerinin kurulma çalışması ile bugün 30 bin üzerinde kişiye ev sahipliği yapan bir kasaba haline geldi.



Burada yazları güneşin hiç batmıyor. Kışın ise güneş hiç gözükmüyor. Bu nedenle de bölge gün boyu karanlık. Saberra'da ne ağaç ne de çalılık bulunuyor.



Kış aylarında kasabadan görünen ise sadece kar ve LNG taşıyan gemilerin yanaştığı buzlu deniz üzerindeki liman. Sabetta'daki sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinin yıllık 16,5 milyon ton LNG üretim kapasitesi bulunuyor.



Zaman zaman kutup ayıları ve beyaz tilkilerin görüldüğü kasabada halk, kendilerine alışan ve zarar vermeyen bu hayvanları besliyor.



ulusal.com.tr