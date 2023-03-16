Dünyanın yükselen gücü: Türk Devletleri Teşkilatı

Türk Devletleri Teşkilatı kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’dir. Ekim 2019'da Bakü'de gerçekleştirilen 7. Zirve sırasında Özbekistan, Konsey'e tam üye sıfatıyla katılırken Macaristan ise Eylül 2018'de, Türkmenistan ise Kasım 2021'de gözlemci statüsünü aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de Kasım 2022'de gözlemci üye olarak kabul edildi. Teşkilatın temel belgeleri 3 Ekim 2009 tarihli Nahçıvan Anlaşması ve 16 Eylül 2010 tarihli İstanbul Bildirisi’dir.

Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın amaçları ve ilkelerinin yanı sıra uluslararası hukukun diğer evrensel olarak tanınan ilkelerini benimser. Türk Devletleri Teşkilatı bayrağında üye ülkelere ait semboller bulunur. Rengini Kazakistan bayrağından, ortasındaki güneşi Kırgızistan bayrağından, hilali Türk bayrağından, 8 köşeli yıldızı ise Azerbaycan bayrağından alır.