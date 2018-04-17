Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Fransa'nın askeri operasyon düzenleyerek Suriye'ye veya Beşar Esad'a savaş açmadığını, ülkesinin düşmanının Suriye değil IŞİD olduğunu söyledi

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "düşmanımız Esad değil IŞİD'dir" dedi.



Fransa Başbakanı Philippe, Ulusal Meclisteki özel oturumda, Suriye'ye düzenlenen askeri operasyon hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.



Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını iddia eden Philippe, bunun cezasız kaldığı sürece siyasi bir çözüm bulunamayacağını söyledi. Edouard Philippe, Suriye'ye operasyon kararının Fransa'nın güvenliği için de alındığını söyledi.



Fransa'nın Suriye'ye veya Beşşar Esad'e savaş açmadığını söyledi. "Düşmanımız Esad değil IŞİD'dir" dedi Fransa Başbakanı.



Suriye operasyonuyla 2003'te ABD'nin Irak'a başlattığı askeri operasyon arasında benzerlik olduğu görüşüne ilişkin de konuştu Philippe. "Suriye hükümetini düşürmek gibi bir niyetin olmadığını" kaydetti.



Fransa Anayasası gereği, sınır ötesi bir askeri operasyon düzenlendiğinde 3 gün içinde hükümetin Meclis'e bilgi vermesi gerekiyor.



ulusal.com.tr