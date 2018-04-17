Twitter çöktü... Bu yazı çıkıyor
Twitter çöktü... Bu yazı çıkıyor
Erdoğan ile Ruhani görüştü! İşte konuşulanlar
Erdoğan ile Ruhani görüştü! İşte konuşulanlar
AKP'li vekilden erken seçim mesajı
AKP'li vekilden erken seçim mesajı
O üniversite ikiye bölünüyor!
O üniversite ikiye bölünüyor!

"Düşmanımız Esad değil IŞİD"

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Fransa'nın askeri operasyon düzenleyerek Suriye'ye veya Beşar Esad'a savaş açmadığını, ülkesinin düşmanının Suriye değil IŞİD olduğunu söyledi

"Düşmanımız Esad değil IŞİD"

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "düşmanımız Esad değil IŞİD'dir" dedi.

Fransa Başbakanı Philippe, Ulusal Meclisteki özel oturumda, Suriye'ye düzenlenen askeri operasyon hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.

Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını iddia eden Philippe, bunun cezasız kaldığı sürece siyasi bir çözüm bulunamayacağını söyledi. Edouard Philippe, Suriye'ye operasyon kararının Fransa'nın güvenliği için de alındığını söyledi. 

Fransa'nın Suriye'ye veya Beşşar Esad'e savaş açmadığını söyledi. "Düşmanımız Esad değil IŞİD'dir" dedi Fransa Başbakanı.

Suriye operasyonuyla 2003'te ABD'nin Irak'a başlattığı askeri operasyon arasında benzerlik olduğu görüşüne ilişkin de konuştu Philippe. "Suriye hükümetini düşürmek gibi bir niyetin olmadığını" kaydetti.

Fransa Anayasası gereği, sınır ötesi bir askeri operasyon düzenlendiğinde 3 gün içinde hükümetin Meclis'e bilgi vermesi gerekiyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #fransa #esad #ışid
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.