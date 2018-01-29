Kripto paraların oldukça rağbet gördüğü Güney Kore'de ülkenin en büyük e-ticaret sitesi de artık kripto para ile yapılacak ödemeleri kabul edecek.

Güney Kore'nin en büyük e-ticaret sitesi WeMakePrice, diğer adı ile Wemepu, 12 kripto parayı ödeme sistemine entegre edecek. Ödemelerin kabul edileceği bu paralar içerisinde Bitcoin, Ethereum ve Litecoin de bulunuyor.



Ülke basınında yer alan haberlere göre e-ticaret devi mevcut ödeme altyapısına bu kripto paraları entegre etmek için de dünyanın en büyük borsalarından biri olan Bithumb ile işbirliğine gidecek. Entegrasyon tamamlandığında internetten alışveriş yapmak isteyen tüketiciler satın alacakları ürün ve hizmetler karşılığında kripto paralar ile ödeme yapabilecek.



YAMADA DA ÇALIŞMALARA BAŞLADI



Dün yayınlanan haberlerde de ülkenin en büyük tüketici elektroniği mağazası Yamada'nın da Bitcoin ile ödeme yapılabilmesi için çalışmalara başladığı belirtilmişti.



Güney Kore'de 10 milyar dolarlık büyüklükteki NXC ve yine ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketi SKT gibi büyük holdingler şimdiden kripto paralara ciddi yatırımlar yapmaya başladı.



Uzmanlar ülkede Bitcoin ve Ethereum'a doğru yaşanan kaymanın bu hızlarda devam etmesi durumunda önümüzdeki aylarda kripto para pazarının ülkedeki tüm tüketicilere erişeceğini belirtiyor.