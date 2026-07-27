Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı 3 bini aştı

KDC Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı son verilere göre, ülkede doğrulanmış Ebola vaka sayısı 3 bin 75’e çıkarken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1354’e ulaştı.

Salgının Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele ve Tshopo olmak üzere ülkenin beş eyaletine yayıldığı açıklandı. Öte yandan, salgının başlangıcından bu yana şu ana kadar 556 kişinin iyileştiği bildirildi.