Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı 3 bini aştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) etkisini sürdüren Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor. Ülkede 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgınında toplam vaka sayısının 3 bin 75'e yükseldiği bildirildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı 3 bini aştı
Yayınlanma:

KDC Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı son verilere göre, ülkede doğrulanmış Ebola vaka sayısı 3 bin 75’e çıkarken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1354’e ulaştı.

Salgının Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele ve Tshopo olmak üzere ülkenin beş eyaletine yayıldığı açıklandı. Öte yandan, salgının başlangıcından bu yana şu ana kadar 556 kişinin iyileştiği bildirildi.

Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatlarıAltında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatlarıEkonomi
ebola salgın
Günün Manşetleri
Ticaret Bakanlığı'ndan reklamlarda devrim!
Kastamonu'da sel ve heyelan alarmı!
Filenin Sultanları 2. Kez VNL Şampiyonu Oldu!
Gürsel Tekin'den "paralı figüran" iddialarına sert yanıt
6 yıl kesinleşmiş cezası olan firari yakalandı!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor!
İşte 26 Temmuz pazar il il güncel hava durumu
Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
Turizm sektöründe istihdama 6 milyar liralık destek
2 bin yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı
Çok Okunanlar
Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları
Meteoroloji alarm vererek duyurdu! Meteoroloji alarm vererek duyurdu!
Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi!
Sürücüler dikkate almadan yola çıkmayın! Sürücüler dikkate almadan yola çıkmayın!
Deprem mi oldu? 27 Temmuz 2025 son dakika depremleri açıklandı Deprem mi oldu? 27 Temmuz 2025 son dakika depremleri açıklandı