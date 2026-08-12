Ebola tarihinde görülmemiş hız! Can kaybı 2 bini aştı, aşı ve tedavisi yok

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde mayıs ayında resmen ilan edilen Ebola salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ebola tarihinde görülmemiş hız! Can kaybı 2 bini aştı, aşı ve tedavisi yok
Yayınlanma: Güncellenme:

Son resmi verilere göre doğrulanmış vaka sayısı 4 bin 381'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 11'e yükseldi. Üç aydan kısa bir sürede 2 bin can kaybı sınırını aşan salgın, Ebola tarihinin en hızlı büyüyen ve en endişe verici dalgalarından biri haline geldi.

Salginı kontrol altına almayı zorlaştıran faktörler

Aşı ve Tedavi Yetersizliği: Salgına Ebola virüsünün nadir görülen ve yeni bir varyantı olan Bundibugyo türünün yol açtığı tespit edildi. Bu türe karşı henüz onaylanmış bir aşı veya özel bir tedavi yönteminin bulunmaması mücadeleyi zorlaştırıyor.
Teşhiste Gecikme: İlk etapta sıtma ve tifo gibi hastalıklarla karıştırılan Ebola, toplum içinde fark edilmeden yayılma fırsatı buldu.
Sağlık Sistemi ve Çatışmalar: Ülkenin doğusundaki silahlı çatışmalar, nüfus hareketliliği ve sağlık merkezlerindeki %90'a varan doluluk oranları sistemi kilitlenme noktasına getirdi.
Bölgesel Sıçrama Riski: Vakaların komşu ülke Uganda'da da görülmeye başlanması, sınır ötesi bir yayılım tehlikesini gündeme getirdi.

Genetik bulgular salgının hayvandan insana geçen yeni bir bulaşmayla başladığına işaret ederken, Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri salgının henüz kontrol altına alınamadığını vurguluyor. Bu olay, hastalığın ilk kez tanımlandığı 1976 yılından bu yana ülkedeki 17'nci Ebola salgını olarak kayıtlara geçti.

Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın!Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın!Yurt
Ebola Salgını
Günün Manşetleri
İstanbul Valiliği'nden alarm!
ABD ile İran arasında kritik uzlaşı!
"Süreç tamamen açık ve şeffaf ilerleyecek"
Diyarbakır'da Yunus timlerinden dev bilanço!
12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın
Trafo patladı, ormanlık alan kül oldu...
Üç ülke artık uyuşturucu çetelerine karşı da birlikte hareket edecek
UltrAslan lideri Muzaffer Şirin'in savcılık ifadesi ortaya çıktı
Bir işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon
Çok Okunanlar
12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın
Akaryakıtta rakamlar yenilendi! İşte 12 Ağustos 2026 il il güncel benzin ve motorin fiyatları Akaryakıtta rakamlar yenilendi! İşte 12 Ağustos 2026 il il güncel benzin ve motorin fiyatları
Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL? 12 Ağustos 2026 canlı tablo Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL? 12 Ağustos 2026 canlı tablo
6 Milyon 400 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 6 Milyon 400 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı