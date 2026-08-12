Ebola tarihinde görülmemiş hız! Can kaybı 2 bini aştı, aşı ve tedavisi yok

Son resmi verilere göre doğrulanmış vaka sayısı 4 bin 381'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 11'e yükseldi. Üç aydan kısa bir sürede 2 bin can kaybı sınırını aşan salgın, Ebola tarihinin en hızlı büyüyen ve en endişe verici dalgalarından biri haline geldi.

Salginı kontrol altına almayı zorlaştıran faktörler

Aşı ve Tedavi Yetersizliği: Salgına Ebola virüsünün nadir görülen ve yeni bir varyantı olan Bundibugyo türünün yol açtığı tespit edildi. Bu türe karşı henüz onaylanmış bir aşı veya özel bir tedavi yönteminin bulunmaması mücadeleyi zorlaştırıyor.

Teşhiste Gecikme: İlk etapta sıtma ve tifo gibi hastalıklarla karıştırılan Ebola, toplum içinde fark edilmeden yayılma fırsatı buldu.

Sağlık Sistemi ve Çatışmalar: Ülkenin doğusundaki silahlı çatışmalar, nüfus hareketliliği ve sağlık merkezlerindeki %90'a varan doluluk oranları sistemi kilitlenme noktasına getirdi.

Bölgesel Sıçrama Riski: Vakaların komşu ülke Uganda'da da görülmeye başlanması, sınır ötesi bir yayılım tehlikesini gündeme getirdi.

Genetik bulgular salgının hayvandan insana geçen yeni bir bulaşmayla başladığına işaret ederken, Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri salgının henüz kontrol altına alınamadığını vurguluyor. Bu olay, hastalığın ilk kez tanımlandığı 1976 yılından bu yana ülkedeki 17'nci Ebola salgını olarak kayıtlara geçti.