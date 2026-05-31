Ebola Virüsü Brezilya'ya mı sıçradı! Yolcu São Paulo'da karantinaya alındı

"Son derece endişe verici" bir tablonun ortada olduğunu belirten uzmanlar, virüsün komşu ülkelerin ardından Brezilya'ya da sıçramış olabileceği şüphesiyle küresel kırmızı alarm verdi.

İşte Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve MSF’den gelen son dakika uyarıları ile salgındaki son durum:

Ebola Tarihinde Bir İlk: "Salgının Gerçek Boyutunu Kimse Bilmiyor"

Salgının ilan edilmesinin üzerinden henüz sadece iki hafta geçmiş olmasına rağmen durumun kontrolden çıkma noktasına geldiğini belirten MSF Başkan Yardımcısı Dr. Alan Gonzales çarpıcı bir gerçeği açıkladı:

"Ebola tarihinde hiçbir salgında, ilandan hemen sonra bu kadar kısa sürede böylesine yüksek vaka sayılarına ulaşılmamıştı. Sahadaki ekiplerimiz, salgının yayılma hızına henüz yetişemeyen son derece yetersiz bir müdahaleye tanıklık ediyor."

Güncel Bilanço: Can Kaybı Hızla Artıyor

Mevcut resmi verilere göre Afrika genelindeki son rakamlar şu şekilde şekillendi:

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 1.000'den fazla şüpheli vaka ve en az 246 can kaybı.

Uganda (Komşu Ülke): Doğrulanmış 9 vaka ve 1 ölüm.

DSÖ Başkanı Bölgede: "Cenaze Ritüellerini Durdurun!"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsü kontrol altına alma çalışmalarını yerinde incelemek üzere salgından en ağır yarayı alan doğu kenti Ituri'nin başkenti Bunia'ya ulaştı. Yerel halka çok sert bir uyarıda bulunan Dr. Tedros, geleneksel cenaze törenlerinin ölüm döngüsünü hızlandırdığını vurguladı:

"Ebola'dan ölenlerin bedenlerine dokunmak gibi bazı kültürel ritüeller, virüsün daha da yayılmasına neden oluyor. Kaybettiklerimizin yasını tutarken, bir kişiyi daha kaybetmemek ve bu yas döngüsüne hapsolmamak için bu tehlikeli ritüellerden vazgeçmeliyiz."

Tüm uyarılara rağmen Bunia kentinde günlük yaşamın ve ticaretin normal seyrinde devam etmesi endişe yaratırken; havalimanlarında Fransızca ve yerel dillerde anonslar yapılarak yolculara zorunlu el yıkama istasyonlarında dezenfeksiyon uygulanıyor.

Aşısı Olmayan Ölümcül Varyant: Bundibugyo

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, spesifik bir ilacı bulunmayan Ebola hastalarının sıkı bir şekilde izole edilmesi şart. Tedavi ancak nefes darlığına müdahale ve damar yoluyla sıvı takviyesi gibi destekleyici yöntemlerle yapılabiliyor.

Mevcut salgına, Ebola'nın nadir görülen ve tıp dünyasında "Bundibugyo" olarak bilinen tehlikeli bir varyantı neden oluyor. En korkutucu detay ise bu varyantın henüz kanıtlanmış bir aşısının bulunmaması ve enfekte olan her üç hastadan birinin ölümüne yol açması.

Brezilya'da Şüpheli Vaka Alarmı: Kıta Değiştirdi!

Kongo'daki kriz derinleşirken, virüsün okyanus ötesine sıçradığı şüphesi dünyayı ayağa kaldırdı. Brezilya sağlık yetkilileri, São Paulo eyaletinde şüpheli bir Ebola vakasını incelediklerini resmen duyurdu. Brezilya basını, kısa süre önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden dönen 37 yaşındaki bir erkeğin, Ebola semptomları göstermesi üzerine bir bulaşıcı hastalıklar enstitüsünde çok sıkı güvenlik önlemleri altında karantinaya alındığını aktardı.