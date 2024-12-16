Ebu Hanzala'dan İdlib çağrısı

Tevhid tarikatı lideri Halis Bayancuk, İdlib’deki Hizbut Tahrir, El-Kaide, ve DEAŞ üyesi teröristlerin serbest bırakılması için çağrı yaptı. Ebu Hanzala kod adıyla bilinen Bayuncuk, Türkiye'nin HTŞ üzerindeki etkisine dikkat çekti.

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Ebu Hanzala'dan İdlib çağrısı
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Tevhid tarikatı lideri Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayuncuk İdlib’teki selefi terör örgütlerinin adlarını tek tek saydı. Hapishanedeki teröristlerin serbest bıraklıması çağrısı yaptı.

- Çünkü İdlip’te cezaevlerinde olan insanların da özgürlüğe ihtiyacı var. Onların da dışarıya cıkma ihtiyacıı var. Ve çok müslüman cemaat var böyle kendi üyelerinin İdlip’te cezaevlerinde olduğu. Mesela ben isterim ki bu hayır buna da sebebiyet versin. Umarım da öyle olur. Yani bütün Suriye’deki nisanların şuan yaşadığı emniyet duygusunu İslami gruplardan olup da Cevlani’nin muhalifi olan ve bundan ötürü cezaevine girmiş müminler de bunu tadarlar.

Daha önce Türkiye’nin El Kaide ve Deaş emir olduğu gerekçesiyle tutuklanan Bayuncuk, Türkiye’nin HTŞ üzerindeki etkisine de vurgu yaptı.

- Türkiye’nin Türkiye'nin de hem devlet olarak hem halk olarak onların üzerinde bir şeyi var bir iyiliği var. Bunu kullanıp dese ki bütün kapıları açtın herkes mutlu oldu herkes sevindi. Bekliyoruz ki İdlip’teki kapıları da aç..
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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