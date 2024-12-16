Ebu Hanzala'dan İdlib çağrısı

Tevhid tarikatı lideri Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayuncuk İdlib’teki selefi terör örgütlerinin adlarını tek tek saydı. Hapishanedeki teröristlerin serbest bıraklıması çağrısı yaptı.

- Çünkü İdlip’te cezaevlerinde olan insanların da özgürlüğe ihtiyacı var. Onların da dışarıya cıkma ihtiyacıı var. Ve çok müslüman cemaat var böyle kendi üyelerinin İdlip’te cezaevlerinde olduğu. Mesela ben isterim ki bu hayır buna da sebebiyet versin. Umarım da öyle olur. Yani bütün Suriye’deki nisanların şuan yaşadığı emniyet duygusunu İslami gruplardan olup da Cevlani’nin muhalifi olan ve bundan ötürü cezaevine girmiş müminler de bunu tadarlar.