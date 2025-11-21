EBU’dan Eurovision kararı: “İsrail hükümeti müdahale etti” iddialarının ardından oylama sistemi değişiyor

Avrupa Yayın Birliği (EBU), “İsrail hükümetinin son yarışmada müdahale ettiği” iddialarının ardından Eurovision Şarkı Yarışması’nın oylama sisteminde güncelleme yapılacağını duyurdu.

EBU’dan yapılan yazılı açıklamada, EBU üyeleriyle yapılan istişarelerin ardından yarışmada bir dizi revizyona gidileceği belirtildi. Açıklamada, oylama sistemindeki güncellemelerle güven, şeffaflık ve izleyici katılımının güçlendirilmesininhedeflendiği ifade edildi.

YAPTIRIM GELECEK

Güncellenen oylama talimatlarının, sanatçıların uygun şekilde tanıtımını desteklerken özellikle hükümet veya devlet kurumları dahil, üçüncü taraflarca yürütülen “orantısız tanıtım kampanyalarını caydırmayı” amaçladığı bildirildi. Katılımcı yayıncı ve sanatçıların, oylama sonucunu etkileyebilecek üçüncü taraf kampanyalarına aktif katılmalarının yasak olduğu ve sonuçları haksız şekilde etkilemeye yönelik girişimlerin yaptırımla sonuçlanacağı belirtildi.

50-50 OY DENGESİ GERİ GELİYOR

Mayıs 2026’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek yarışmada, ödeme yöntemi başına maksimum oy sayısı 20’den 10’a düşürüldü. İzleyicilerin birden fazla katılımcıya destek verebilmesinin teşvik edileceği kaydedildi.

Profesyonel jüri, 2022’den bu yana ilk kez Yarı Finallere geri dönecek. Büyük Final’de olduğu gibi jüri ve seyirci oyları arasında yaklaşık 50-50 oranında ağırlık dengesi oluşturulacak. Tüm jüri üyeleri, bağımsız ve tarafsız oy kullanacaklarını resmi bir beyannameyle imzalayacak.

YARIŞMANIN KÖTÜYE KULLANILMASI ÖNLENECEK

Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, yarışmanın “tarafsızlığı ve bütünlüğünün” en önemli öncelik olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugün duyurduğumuz değişikliklerin yanı sıra şarkı sözleri veya sahne düzenlemeleri gibi yollarla yarışmanın kötüye kullanılmasını önlemek için mevcut kurallarımızın uygulanmasını da güçlendireceğiz. Ayrıca üyelerimizin şarkı yarışmasını tanımlayan kuralları ve değerleri tam anlamalarını ve bunlara uymaktan sorumlu olmalarını sağlamak için onlarla yakın işbirliği içinde çalışacağız.”

İSRAİL HÜKÜMETİ YARIŞMAYA MÜDAHALE ETTİ

Hollanda’nın kamu yayıncılarından AVROTROS, eylülde yaptığı açıklamada “İsrail hükümetinin son yarışmaya müdahale ettiği ve etkinliğin siyasi bir araç olarak kullanıldığı kanıtlandı.” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya dahil birçok ülke, İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle Eurovision’dan çıkarılmasını talep etmiş ve aksi halde yarışmayı boykot edeceklerini açıklamıştı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise bu ülkelerin aksine, İsrail’in yarışmadan ihraç edilmesi halinde Almanya’nın Eurovision’a katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.

Yarışmayı düzenleyen EBU, 14 Ekim’de, İsrail’in yarışmada sahne alıp almayacağına ilişkin kasımda yapılması planlanan oylamanın aralığa ertelendiğini açıklamıştı.