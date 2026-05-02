Efsane Formula 1 pilotu ve paralimpik şampiyonu Alessandro Zanardi hayatını kaybetti

İtalyan spor dünyasının efsanevi isimlerinden, eski Formula 1 pilotu ve Paralimpik Oyunları şampiyonu Alessandro "Alex" Zanardi, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, ünlü sporcunun 1 Mayıs tarihinde vefat ettiği duyuruldu. Ölüm nedeni hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, ailesi acı haberi "Alex, ailesi ve arkadaşlarının yanında huzur içinde uykuya daldı." ifadeleriyle kamuoyuna iletti.

YARIŞ KAZASINDA İKİ BACAĞINI BİRDEN KAYBETMİŞTİ

Motorsporları kariyerine 1991 yılında adım atan Zanardi, 1999 yılına kadar Formula 1'de mücadele etti. Bu süreçte sırasıyla Jordan, Minardi, Lotus ve Williams takımlarında direksiyon başına geçti ve Williams takımında Ralf Schumacher'in takım arkadaşı olarak yarıştı. Formula 1'in ardından Champ Car serisine geçiş yapan pilotun hayatı, 15 Eylül'de Lausitz'de, Lausitzring pistinde geçirdiği feci kaza ile değişti. Yaklaşık 25 yıl önce meydana gelen bu yarış kazası sonucunda her iki bacağını da kaybetti.

Geçirdiği bu büyük travma, Zanardi'nin hayatında bir dönüm noktası oldu. Geriye dönüp baktığında bu süreci "en parlak anlardan biri" olarak nitelendiren sporcu, hayatta kalmasını "sadece tüm olasılıklara aykırı olan bir şeyi atlatmış" sözleriyle tarif ediyordu. O günkü durumunu ise "Bilimsel olarak bakıldığında, en ufak bir şansım bile yoktu." diyerek açıklamıştı. Ancak pes etmeyen efsanevi isim, el bisikletiyle kendine ikinci bir spor kariyeri inşa etti. Paralimpik Oyunları'nda dört altın madalya kazanan Zanardi, WTTC Tur Otomobil Şampiyonası ile yeniden yarış pistlerine dönmeyi de başardı.

2020'DE YİNE AĞIR BİR KAZA GEÇİRDİ

Tüm zorlukları aşarak spora geri dönen Zanardi'nin peşini şanssızlıklar bırakmadı. 19 Haziran 2020 tarihinde Toskana'da el bisikletiyle antrenman yaparken bir kamyonla çarpıştı. Ağır yaralanan ve uzun süre ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan sporcu, hastanede geçen bir buçuk yılın ardından taburcu edilebilmişti.

Zanardi'nin vefat haberi İtalya'da derin bir üzüntüyle karşılandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ünlü sporcunun ölümüne X hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla tepki gösterdi. Başbakan Meloni, mesajında "İtalya, hayatın her sınavını cesaret, güç ve haysiyet dersi haline getirebilen büyük bir şampiyonu ve olağanüstü bir adamı kaybetti" diye yazdı.