Ege Denizi'nde Midilli açıklarında bir botun devrilmesi sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti, 58 kişiye sağ olarak ulaşıldı

Ege Denizi'nde Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Yunanistan resmi haber ajansı AMNA'ya göre, yaklaşık 80 kişiyi taşıdığı tahmin edilen bir botun adanın yaklaşık 2,5 mil açığında devrilmesi nedeniyle en az 6 kişi öldü.



Yunan Sahil Güvenlik ve Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ekiplerinin gemi ve helikopterlerle yaptığı arama kurtarma çalışmalarında ise 58 kişiye sağ olarak ulaşıldı.