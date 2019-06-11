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Ege Denizi'nde facia: Çok sayıda ölü var

Ege Denizi'nde Midilli açıklarında bir botun devrilmesi sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti, 58 kişiye sağ olarak ulaşıldı

Ege Denizi'nde facia: Çok sayıda ölü var

Ege Denizi'nde Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Yunanistan resmi haber ajansı AMNA'ya göre, yaklaşık 80 kişiyi taşıdığı tahmin edilen bir botun adanın yaklaşık 2,5 mil açığında devrilmesi nedeniyle en az 6 kişi öldü.

Yunan Sahil Güvenlik ve Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ekiplerinin gemi ve helikopterlerle yaptığı arama kurtarma çalışmalarında ise 58 kişiye sağ olarak ulaşıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ege denizi #göçmen
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