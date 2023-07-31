Eğitim uçağı düştü! 2 kişi hayatını kaybetti
İran'ın Kerec kentinde uçak kazası meydana geldi. Kazaya ilişkin resmi açıklama da geldi. Eğitim uçağının düştüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
İran'da uçak kazası yaşandı. İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre kaza İran'ın Kerec kentinde meydana geldi.
Uçak kazasına ilişkin Peyam Havaalanı Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından da yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, havaalanında eğitim uçağının düştüğü belirtilirken kaza sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Uçağın düşüş nedenine dair bilgi verilmezken, olayla ilgili incelemenin başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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