Almanya’nın Herten kentinde yaşayan eğitimci-yazar Bahattin Gemici’nin yeni şiir kitabı ÇAĞLA TADINDA Ankara’da, Öğretmen Dünyası Yayınları arasından çıktı. Şairin altı şiiri ünlü halk türküleri sanatçısı Kazım Birlik tarafından bestelendi. Bir şiiri ressam Abidin Dino tarafından resimlendi.

Daha önce şiir, öykü ve eğitim konulu 13 kitabı yayımlanan ve çeşitli ödüller alan Bahattin Gemici, ÇAĞLA TADINDA adını verdiği son şiir kitabında göçmenlik, sıla özlemi, barış, çocuk, aşk ve doğa gibi çeşitli toplumsal konuları ele alıyor. Kitapta yer alan altı şiiri ünlü halk türküleri sanatçısı ve Birlik Korosu şefi Kazım Birlik bestelemiş ve notaya dökmüş. Ünlü ressam Abidin Dino, Gemici’nin bir şiirini resimleyerek kitaba ayrı bir güzellik katmış.Kapak ve sayfa düzeni Leyla Çelik tarafından yapılan kitabın önsözü Yunus Nadi Şiir Ödülü sahibi şair A. Kadir Paksoy tarafından yazılmış. Arka kapakta yer alan Bilkent Üniversitesi eski öğretim görevlisi Şair-Yazar Ahmet Özer’in değinisi ise içerik hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor: “Bahattin Gemici, eğitim alanındaki emeğiyle, sanata yatırdığı yüreğini “iki ülke arasında” var kıldığı yaşamla bir nice gözlemin ufkuna yerleştirmiş. Şiir, onun için bir dışavurum, duygu ve düşüncenin kendinin dışındakilere bir sevgi selamı. Yeri geliyor Saraybosna’ya uzanıyor, yeri geliyor yaşadığı Almanya giriyor devreye. Doğduğu coğrafya, onu var kılan anılar, Ankara, anadili Türkçe bir uçurtma gibi salınıyor bulutlara. Gurbet-sıla kavramları düşlerden silinmiyor bir türlü. Acılar, umutlar, hüzünler, özlemler giriyor devreye. Yeri geliyor Moskova’da Nâzım’ın mezarında, büyük şairimizin dizelerinin sesine takılıyor, yeri geliyor Kurtuluş Savaşı’mızın başkomutanı, devrimlerimizin öncüsü Mustafa Kemal’in evrensel büyüklüğü önde tutuluyor. Yitirdiğimiz değerler de unutulmuyor. Aşkın büyüsü de sürüyor dizelerin damarında, tarihin izleri de. Okullar, öğrenciler, öğretmenlerle doğanın binbir güzelliği, müziğin sarsıcı gücü nakış nakış işliyor içimize.”Şair Bahattin Gemici, “Çağla Tadında şiir kitabıma yıllar boyu emek harcadım. Bu şiirlerde okuyucu kendisini bulacak ve çağla tadını bulacaktır” dedi.Exil Verlag, Postfach 13 20, 45671 Herten/AlmanyaBahattin Gemici kimdir?Bahattin Gemici Ankara/Nallıhan’da doğdu. Hasanoğlan Atatürk İlköğretmen Okulu’nu bitirdi. Ilgaz ve Kurşunlu’da iki yıl öğretmen olarak çalıştıktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Almanca Bölümüne devam etti. 1976’da Almanya’ya giden Gemici, Recklinghausen ve Herten’de 36 yıl öğretmenlik yaptı.Almanya’da Türk göçmenlerin örgütlenmesinde aktif görevler alan Gemici, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı çalışmalar yaptı; özellikle Türkçe dersleri ve yerel seçim hakkı için yoğun mücadele verdi.Şiir ve öyküleri TRT, Türkiye’nin Sesi Radyosu ve Batı Alman Radyosu (WDR) tarafından yayınlanan ve çeşitli ödüller alan Gemici, Alman Yazarlar Birliği üyesidir.