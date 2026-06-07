Eğlence alanında maganda dehşeti, bölge karantinaya alındı!

Ohio eyaletinde yüzlerce vatandaşın neşeyle bir araya geldiği festival alanı, aniden patlayan silah sesleriyle saniyeler içinde adeta can pazarına döndü. Eğlence alanında iki kişinin birbirini hedef alarak fahiş şekilde ateş açması neticesinde çok sayıda sivil kurşunların hedefi oldu. Olay yerine siber ve fiziki takviye ekipler sevk edilirken, Amerikan federal asayiş birimleri bölgede geniş çaplı bir insan avı başlattı.

TOLEDO POLİSİ ACİL KODUYLA HAREKETE GEÇTİ: KAVŞAK KAPATILDI

Kan donduran silahlı saldırı, ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Toledo şehrinde meydana geldi. Edinilen son dakika dış haber bilgilerine göre, şehir merkezinde düzenlenen kitlesel bir festival sırasında Delaware ve Glenwood caddelerinin kesiştiği bölgede art arda silah sesleri yükseldi. Toledo Polis Departmanı, yerel saatle tam 17.37’de siber ihbar hatlarına gelen peş peşe acil yardım çağrıları üzerine asayiş, özel harekat ve sağlık ekiplerini feci olayın yaşandığı koordinatlara sevk etti. Festival alanının giriş ve çıkışları fiziki bariyerlerle kapatılarak abluka altına alındı.

İKİ SALDIRGAN BİRBİRİNİ HEDEF ALDI: 12 SİVİL YARALANDI

Olay yerinde siber adli tıp uzmanları ve asayiş dedektifleri tarafından gerçekleştirilen ilk fiziki incelemeler ile görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, saldırının terör bağlantısından ziyade yerel bir husumet çatışması olduğu belirlendi. Yetkililer, trajik olayın festival kalabalığının arasında yer alan 2 şahsın, henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine acımasızca ateş açması sonucu meydana geldiğini değerlendiriyor. Magandaların silahlarından çıkan fahiş kurşunların çevredeki kalabalığa isabet etmesi neticesinde ilk belirlemelere göre tam 12 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, saniyeler içinde olay yerine ulaşan ambulanslarla çevredeki hastanelerin acil servislerine taşınarak tedavi altına alındı.

AMERİKAN POLİSİ FİRARİ SİLAHLILARI ARIYOR

Saldırının ardından karmaşadan yararlanarak festival alanından kaçmayı başaran kimliği belirsiz şüphelileri yakalamak amacıyla Toledo genelinde siber ve fiziki operasyonlar başlatıldı. Çevredeki tüm siber güvenlik kameralarını ve vatandaşların cep telefonu görüntülerini mercek altına alan emniyet yetkilileri, firari iki saldırganı yakalama çalışmalarının fahiş bir kararlılıkla devam ettiğini bildirdi. Bölge halkından, şüpheli şahıslara dair en ufak bir siber veri veya bilgiye sahip olmaları durumunda acilen asayiş hatlarına ihbarda bulunmaları talep edildi. Olayla ilgili feci adli soruşturma çok yönlü olarak Amerikan savcılığı koordinesinde sürdürülüyor.