Uluslarası Ehlibeyt sevdalıları kongresi İran'ın başkenti Tahran'da toplandı. Farklı İslam mezheplerinden kanaat önderlerinin katıldığı kongrede emperyalizmin İslam dünyasına saldırıları ele alındı. Kongrenin açılış konuşmasını Uluslararası İslami uyanış forumu genel sekreteri Dr. Ali Ekber Velayeti yaptı. Velayeti, emperyalist saldırılara karşı İslam'da birlik çağrısında bulundu.

Ehlibeyt sevdalıları İran'da buluştu. İslam'ın farklı mezheplerinin bir araya geldiği kongreye başkent Tahran ev sahipliği yaptı.



Toplantıda başta Yemen ve Suriye olmak üzere emperyalizmin İslam coğrafyasına saldırıları ele alındı. Emperyalizme karşı İslam dünyasında birlik kararlılığı vurgulandı. Kongreye, Türkiye'nin de olduğu 32 ülkeden dini kanaat önderleri ve ilahiyatçılar katıldı.



Açılış konuşmasını Uluslararası İslamî uyanış forumu genel sekreteri Dr. Ali Ekber Velayeti yaptı. ABD'nin bölgede ve İslam dünyasında kaybeden taraf olduğuna dikkat çekti.



Velayeti, "Zamanın akışı başkalarına politikalarını empoze etmeye çalışan Washington yönetiminin başarısız olduğunu gösterdi ve bundan sonra da bölyle olacaktır." dedi.



Toplantıyı Ulusal Kanal'a değerlendiren Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Anti-Emperyalist, Anti-Siyonist duruşun İslam'ın bütün mezheplerini birleştirdiğine dikkat çekti.



Toplantının birleştirici ruhunu vurgulayan Özgündüz, İslam dininin Anti-Emperyalist olmayı gerektirdiğini söyledi.



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