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Ekvador'da 1,5 ton kokain ele geçirildi

Ekvador'da bir havaalanında Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gönderilmek için hazırlanmış kolilerde toz çikolatayla karıştırılmış yaklaşık 1,5 ton kokain ele geçirildi.

Ekvador'da 1,5 ton kokain ele geçirildi

Ekvador İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyinde bulunan Guayaquil kentindeki Jose Joaquin de Olmedo Havaalanı’nın deposunda rutin polis kontrolü sırasında toz çikolatayla karıştırılmış yaklaşık 1,5 ton kokain bulundu.

Polisler, üzerine organik ve el yapımı çikolata etiketi yapıştırılmış, ihracat ürünü olarak kayda geçen 120 koli içindeki uyuşturucuya el koydu.

New York aktarmalı olarak Viyana'ya gideceği belirlenen 120 koliyle bağlantılı ihracat şirketinin Ekvador'daki sorumluları ile Avusturya'da kargoyu teslim alacak kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili Ekvador'da henüz gözaltına alınan bulunmadığı ifade edildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yıl başından bu yana ele geçirilen uyuşturucu miktarının 9 tonu bulduğu açıklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #kokain #havaalanı #Ekvador
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