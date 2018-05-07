İyi Parti’ye silahlı ve bıçaklı saldırı
İyi Parti’ye silahlı ve bıçaklı saldırı
Meteorolojiden 9 il için yağış uyarısı
Meteorolojiden 9 il için yağış uyarısı
CHP'li eski vekilden Perinçek çağrısı
CHP'li eski vekilden Perinçek çağrısı
Emekli Müftü Aydın Perinçek dedi
Emekli Müftü Aydın Perinçek dedi

El Salvador'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

El Salvador'da 5,6 büyüklüğünde deprem
 ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez  üssü Intipuca bölgesinin 12 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 10  kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.
 
Açıklamada, bölgede sabah saatlerinden itibaren büyüklükleri 4,3'ten  büyük en az 8artçı depremin yaşandığı ve meydana gelen son sarsıntının 5,6  büyüklüğünde olduğu belirtildi.
 
Yetkililer, depremde onlarca evin hasar gördüğünü ifade etti.
 
 Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi  paylaşılmadı.

Kaynak: AA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.