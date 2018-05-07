ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Intipuca bölgesinin 12 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.Kaynak: AA
Açıklamada, bölgede sabah saatlerinden itibaren büyüklükleri 4,3'ten büyük en az 8artçı depremin yaşandığı ve meydana gelen son sarsıntının 5,6 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
Yetkililer, depremde onlarca evin hasar gördüğünü ifade etti.
Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
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