Elburz Eyaleti’nin Ferdis kentine metro hattı

İran’ın Elburz Eyaleti’ne bağlı Kereç’ten sonra en büyük şehri olan Ferdis için metro inşa ediliyor. Bu kapsamda temel atma töreni yapıldı. Törende konuşan Elburz Valisi, toplu taşıma konusunda metroların sistemin bel kemiği olduğunu söyledi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Elburz Eyaleti’nin Ferdis kentine metro hattı
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İran’ın başkenti Tahran’ın metro ağı genişliyor. Elburz Eyaleti’nin Kereç kentine kadar uzanan metro ağı Ferdis kentiyle de bağlanacak. Elburz Valisi Mücteba Abdullahi, gelişmiş ülkelerin göstergelerinden birinin toplu taşıma olduğunu ve toplu taşımanın belkemiğinin metro olduğunu belirtti. Vali, bugün fedakar yöneticiler ve şehit ailelerinin katılımıyla Ferdis ilçesinin metro hattının inşaat çalışmalarına başlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Bu önemli olayın Ferdis için çeşitli kazanımları olduğunu ve ulaşım, trafik azaltma ve halkın yaşam kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkisi olacağını söyledi.

Abdullahi, Ferdis'in Elburz Eyaleti'nin ikinci büyük şehri olarak ekonomik, sosyal, kültürel ve insan kaynakları alanlarında büyük önem taşıdığını ifade etti. Şehrin yetenekleri ve özellikleri göz önüne alındığında, bu doğrultuda çaba gösterilmesi ve eyalet ile Ferdis’in altyapılarının dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

PROJE HIZLANDIRILACAK

Abdullahi, Elburz Eyaleti, Kerec ve çevre şehirlerin beş metro hattı bulunduğunu, bunlardan Hat 2'nin uygulama onayına sahip olduğunu ve bu hattın toplam uzunluğunun 27 kilometre olduğunu, at nalı şeklinde Kemalşehir'den başlayıp Kerec şehrine girdiğini ve devamının Ferdis ile Melard ilçelerine uzandığını ifade etti. Ferdis ilçesinde yer alan kısmın 9,1 kilometre olduğunu ve yedi istasyonla hizmet vereceğini, devamında yaklaşık üç kilometre ile Melard ilçesinde iki istasyon bulunacağını bildirdi. Toplamda bu hattın dokuz istasyonu olduğunu ve bunlardan yedisinin Ferdis ilçesinde yer aldığını söyledi. Bu projenin Sabir Şirketi tarafından yürütüldüğünü ve sözleşmesinin Kerec Belediyesi ile yapılan sözleşmeyle aynı olduğunu aktardı.

Abdullahi, yetkililerin projenin uygulama ve tamamlanmasının 39 ay süreceğini söylediğini ancak dünkü toplantıda bu işin en geç iki yıl içinde gerçekleşmesini rica ettiklerini ve işin devamının kesinlikle gündemde olduğunu ve yapılacağını belirtti. Hat 2'nin Melard'a ulaşmasının devamı için Melard ilçesi ile de anlaşma yapılması ve Hat 2'nin Melard'ın sonuna kadar devam ettirilerek projenin tamamlanması gerektiğini ifade etti.

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