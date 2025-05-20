Elektrik krizinin ardından şimdi de mobil iletişim çöktü: Ülkede adeta sessizlik hakim

İspanya’da yaşanan elektrik krizinin üzerinden henüz bir ay geçmemişken, ülke şimdi de ciddi bir iletişim kriziyle karşı karşıya. Ülke genelinde mobil şebekeler çökerken, internet erişimi kesintiye uğradı, acil durum hattı olan 112 bile bazı bölgelerde devre dışı kaldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Elektrik krizinin ardından şimdi de mobil iletişim çöktü: Ülkede adeta sessizlik hakim
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Yaklaşık 4 hafta önce yaşanan ve 20 saati aşan geniş çaplı elektrik kesintisinin etkileri henüz tam anlamıyla atlatılamamışken, şimdi de mobil iletişim sistemleri çöktü. Ülke genelinde cep telefonları çalışmaz hale gelirken, vatandaşlar ne arama yapabiliyor ne de internete erişebiliyor.

İspanya'da yaşanan iletişim kesintisi sadece bireysel kullanıcıları değil, acil servisleri de etkiledi. Ülkenin çeşitli bölgelerinde, hayati öneme sahip olan 112 acil çağrı hattı devre dışı kalınca, yerel makamlar vatandaşlara alternatif numaralar üzerinden ulaşmaları çağrısında bulundu.

Yerel haber kaynağı El Diario’nun aktardığına göre, yaşanan sorunların, Telefónica’nın yürüttüğü bir ağ yükseltme çalışmasıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Ancak bu konuda resmi bir doğrulama henüz yapılmış değil.

İNTERNET VE SABİT HATLAR DA ETKİLENDİ

Sadece mobil ağlar değil, internet ve sabit hatlar da kesintiden nasibini aldı. Telefónica’ya bağlı Movistar ve O2 kullanıcıları, fiber internet bağlantısında ciddi kesintiler yaşandığını bildiriyor. 

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