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Elektronik aletlerden olimpiyat madalyası yapılacak

2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda dağıtılacak madalyaların üretiminde, kullanılmayan telefon, kamera ve bilgisayarların geri dönüşümünden faydalanılacak.

Elektronik aletlerden olimpiyat madalyası yapılacak

2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda dağıtılacak madalyaların yapımında eski elektronik cihazlar kullanılacak.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yapacağı 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda sporculara verilecek altın, gümüş ve bronz madalyaların üretiminde kullanılmayan telefon, kamera ve bilgisayarların geri dönüşümünden faydalanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, madalyaların yapımına yetecek malzemenin 31 Mart'a kadar toplanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açılışına 500 günden fazla zaman bulunan olimpiyatın madalyaları bu yıl sonuna doğru tanıtılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #tokyo
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