Bank of America yöneticisi Erin Piacenti'nin öldürüldüğü saldırıda yeni ayrıntılar

Pazartesi günü West 42nd Street ile Seventh Avenue kesişiminde meydana gelen olayda 68 yaşındaki bir erkek de yaralanırken, elindeki iki büyük bıçakla polise saldırmaya çalışan şüpheli ekiplerce vurularak etkisiz hale getirildi.

ELİNDE İKİ BIÇAKLA POLİSE YÜRÜDÜ: SALDIRGAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerine sevk edilen New York Polis Departmanı (NYPD) ekipleri, 49 yaşındaki şüpheli Pamela Cisneros'un elindeki iki büyük bıçakla görevlilerin üzerine yürüdüğünü bildirdi. Polisin ateş açması sonucu vurulan saldırgan olay yerinde yaşamını yitirdi. New York Polis Komiseri Jessica Tisch, şüphelinin geçmişte belgelenmiş psikiyatrik ve ruh sağlığı sorunları kaydının bulunduğunu açıkladı.

BANK OF AMERICA'DAN TAZİYE MESAJI

Bank of America yönetimi, hain saldırıda hayatını kaybeden Erin Piacenti'nin bankanın "Business Selection and Conflicts" biriminde başkan yardımcısı olarak görev yaptığını doğruladı. Yaklaşık 1,5 yıl önce finans devine katılan başarılı yöneticinin kaybı nedeniyle derin üzüntü yaşandığı belirtilirken, bankanın güvenlik birimlerinin NYPD soruşturmasına tam koordinasyonla destek verdiği ifade edildi.

POLİS: "HEDEF GÖZETMEDEN YAPILAN RASTGELE BİR SALDIRI"

Olayda yaralanan 68 yaşındaki erkeğin hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumunun stabil olduğu bildirildi. NYPD yetkilileri, ilk bulgulara göre Piacenti'nin özellikle hedef seçildiğine dair bir kanıt bulunmadığını, eylemin herhangi bir provokasyon olmadan tamamen rastgele gerçekleştirildiğini belirterek kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.