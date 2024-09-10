Elon Musk: "ABD hızla iflasa gidiyor"

ABD'li girişimci Elon Musk verdiği bir röportajda, ülkesinin hızla iflasa gittiği uyarısında bulundu. Musk, daha önce de Harris'in ekonomi planını eleştirerek, 'Bu yol ekmek kuyruklarına çıkar' ifadelerini kullanmıştı.

Mert Sagit Mert Sagit
Elon Musk: "ABD hızla iflasa gidiyor"
Yayınlanma:

Elon Musk, verdiği bir röportajında, ulusal borç faiz ödemelerinin ülkenin savunma bütçesini aştığına dikkat çekti.

 Musk, “Trump (Eski ABD Başkanı Donald) kazanırsa, son derece nadir görülen bir tür deregülasyon ve hükümetin boyutunu küçültme fırsatına sahip olacağız. Çünkü düzenleme dışındaki konularda Amerika büyük bir hızla iflas ediyor. Savunma Bakanlığı bütçesi çok büyük seviyede. Yılda bir trilyon dolar. Ve ulusal borcun faiz ödemeleri savunma bütçesini aşmış durumda” diye konuştu.

'ÜLKEMİZ ÇÖKÜŞ TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA'

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtmiş, mevcut yönetimi eleştirerek, “Joe Biden ve Kamala Harris’in radikal politikaları nedeniyle ekonomimiz büyük bir gerileme yaşıyor. Ülkemiz başarısızlık ve çöküş tehlikesiyle karşı karşıya” ifadelerini kullanmıştı.

Trump, geçtiğimiz hafta, başkanlık seçimlerini kazanması halinde hükümeti daha verimli hale getirmek için reform yapacak bir komisyon kurma sözü vermiş ve Musk'ın bu komisyona başkanlık edeceğini eklemişti.

Vergi uzmanı açıkladı: Yüzde 68 artış olacakVergi uzmanı açıkladı: Yüzde 68 artış olacakEkonomi
Elon Musk abd
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri
Narin Güran soruşturmasında sıcak gelişme
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
Samsun'da 2 işçi feci şekilde can verdi
İtirafçının oğlu konuştu
Narin Güran tartışması sosyal medyada nasıl manipüle edildi?
"13 terörist etkisiz hale getirildi"
Türkiye, İzlanda'yı devirdi
"Bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız"
"Ordumuzun itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız"
Çok Okunanlar
İtirafçının oğlu konuştu İtirafçının oğlu konuştu
20 - 50 - 100 - 500 Bin TL'nin aylık faiz getirileri ne kadar? 20 - 50 - 100 - 500 Bin TL'nin aylık faiz getirileri ne kadar?
Narin soruşturmasında yeni gelişme Narin soruşturmasında yeni gelişme
Ukrayna Türkiye'yi reddetti Ukrayna Türkiye'yi reddetti
Narin Güran soruşturmasında sıcak gelişme Narin Güran soruşturmasında sıcak gelişme