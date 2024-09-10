Elon Musk: "ABD hızla iflasa gidiyor"

Elon Musk, verdiği bir röportajında, ulusal borç faiz ödemelerinin ülkenin savunma bütçesini aştığına dikkat çekti.

Musk, “Trump (Eski ABD Başkanı Donald) kazanırsa, son derece nadir görülen bir tür deregülasyon ve hükümetin boyutunu küçültme fırsatına sahip olacağız. Çünkü düzenleme dışındaki konularda Amerika büyük bir hızla iflas ediyor. Savunma Bakanlığı bütçesi çok büyük seviyede. Yılda bir trilyon dolar. Ve ulusal borcun faiz ödemeleri savunma bütçesini aşmış durumda” diye konuştu.

'ÜLKEMİZ ÇÖKÜŞ TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA'

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtmiş, mevcut yönetimi eleştirerek, “Joe Biden ve Kamala Harris’in radikal politikaları nedeniyle ekonomimiz büyük bir gerileme yaşıyor. Ülkemiz başarısızlık ve çöküş tehlikesiyle karşı karşıya” ifadelerini kullanmıştı.

Trump, geçtiğimiz hafta, başkanlık seçimlerini kazanması halinde hükümeti daha verimli hale getirmek için reform yapacak bir komisyon kurma sözü vermiş ve Musk'ın bu komisyona başkanlık edeceğini eklemişti.