Elon Musk: Dünyanın En Zengin İsmi Olarak Yeniden Parlıyor!

Elon Musk, teknoloji ve iş dünyasının yaratıcı isimlerinden biri olarak sürekli olarak gündemde yer alıyor. Bu kez de ABD'li iş insanı, Louis Vuitton markasının da içinde bulunduğu lüks tüketim ürünleri grubu LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault'a kaptırdığı "dünyanın en zengini" unvanını geri aldı. İşte Elon Musk'un bu zenginlik yarışındaki son hamlesi ve detaylar:

MUSK'UN ZENGİNLİK UNVANINI YENİDEN KAZANMASI

Elon Musk, Nisan ayında Bernard Arnault'a kaptırdığı "dünyanın en zengin insanı" unvanını, LVMH hisselerinin değer kaybetmesi sonucunda geri aldı. United Press International (UPI) tarafından paylaşılan habere göre, Arnault'un servetinde yaşanan düşüş, Musk'u tekrar "dünyanın en zengini" yapmayı başardı. Bu gelişme, iş dünyasının ve finans dünyasının yakından takip ettiği bir konu haline geldi.

BLOOMBERG MİLYARDERLER ENDEKSİ'NE GÖRE SIRALAMA

Elon Musk'un zenginlik sıralamasındaki yükselişi, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin "Dünyanın en zengin 500 insanı" listesine dayandırılıyor. Twitter, Tesla ve SpaceX gibi önemli şirketlerin sahibi olan Musk, tahmini 192 milyar dolarlık net servetiyle bu listede zirveye yerleşti. Nisan ayındaki sıralamada Arnault'u geride bırakarak dünyanın en zengini olan Musk, LVMH hisselerinin değer kaybetmesi sonucunda tekrar zirveye yükseldi.

ARNAULT'UN DEĞER KAYBI VE MUSK'UN YÜKSELİŞİ

Fransız iş insanı Bernard Arnault, Nisan ayındaki sıralamada 211 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengini olmuştu. Ancak LVMH şirket hisselerinin değer kaybetmesi, Arnault'un servetinin 187 milyar dolara gerilemesine neden oldu. LVMH'nin hisse değerinde yaşanan yüzde 10'luk kayıp, Arnault'un servetinde bir günde 11 milyar dolarlık azalmaya yol açtı. Bu durum, Musk'un tekrar en zengin kişi unvanını almasına yol açtı.

ZENGİNLİK YARIŞINDA DİĞER İSİMLER

Elon Musk ve Bernard Arnault'un ardından "dünyanın en zenginleri" listesinde Amazon'un sahibi Jeff Bezos 144 milyar dolarlık servetiyle 3. sırada yer alıyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise 125 milyar dolarlık servetiyle bu listede 4. sırada bulunuyor. Bu isimler, teknoloji ve iş dünyasının liderlerinden olarak dikkat çekiyor.