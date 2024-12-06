Elon Musk ve İsrail Cumhurbaşkanı ateşkesi görüştü

Space X ve Tesla gibi firmaların kurucusu ve X platformunun sahibi Elon Musk, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. Musk ve Herzog'un Gazze'deki ateşkesi görüştüğü belirtildi.

Uğur Çam Uğur Çam
Elon Musk ve İsrail Cumhurbaşkanı ateşkesi görüştü
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Elon Musk görüştü
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ABD seçimlerinde Trump'a verdiği destek ve sonrasında Trump hükümetinde yer almasıyla gündeme gelen Elon Musk, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. Trump'a yakın isim Musk ile Herzog'un Gazze'deki ateşkes ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını görüştüğü belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre iki isim yaptığı telefon görüşmesinde İsrailli esirlerin bırakılmasına yönelik çabaları ele aldı.

DAHA ÖNCE GAZZE'YE YÖNELİK STARLİNK KARARIYLA TEPKİ TOPLAMIŞTI

Elon Musk, daha önce yine sahibi olduğu ve uydudan internet erişimine imkan tanıyan Starlink hizmetini Gazze'de İsrail'in onayı ve izni olmadan kullanıma kapatmıştı. Musk, bu kararı sonrası kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Dönemin İsrail İletişim Bakanı Karhi, Elon Musk'ı tebrik ederek "Sonuç olarak Starlink uydu internet sistemi, İletişim Bakanlığının onayı olmadan İsrail'de çalıştırılamaz. Gazze Şeridi de buna dahildir." ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL VE GAZZE ARASINDA ATEŞKES HABERLERİ

İsrail basını, Mısır'ın Hamas ve İsrail'e Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için yeni bir teklif sunduğunu yazmıştı. Basında çıkan haberlerde, İsrail’den bir heyetin gelecek hafta Kahire'ye giderek Mısır’ın Hamas ile esir takası mutabakatına ilişkin yeni teklifini görüşeceği aktarılmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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