Elon Musk'tan Trump'a destek: "Bu son seçim olabilir"

Milyarder iş insanı Elon Musk, bu mitinge katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Musk, Trump'ın seçimi kaybetmesi durumunda bunun "son seçim" olabileceği konusunda uyardı. Musk ayrıca Trump'ın "Amerika'da demokrasiyi koruyacak tek aday" olduğunu savundu.

Elon Musk Trump'ın Mitingine Katıldı

Temmuz ayında Pensilvanya’da bir suikast girişiminden kurtulan Donald Trump, bölgeye bir kez daha miting için döndü. SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk da mitinge katılarak Trump'a desteğini açıkça gösterdi. "Trump seçilmezse bu son seçim olabilir," diyen Musk, Trump'ın kampanyasının ünlü sloganı "Make America Great Again" yazılı siyah şapka takarak, destek mesajını pekiştirdi.

Pensilvanya'daki mitingde Trump, "Yaşanan trajik olaylardan sonra bu gece Butler'a döndüm. Amerika'yı yeniden harika yapma hareketimiz her zamankinden daha güçlü ve zaferin eşiğinde," ifadelerini kullandı. AP News’in haberine göre, bu mitingde Musk'ın yer alması, seçim sürecinde Trump ile Musk arasında büyüyen iş birliğinin bir işareti olarak değerlendirildi. Musk, Trump'a olan desteğini artırarak sosyal medya platformu X'te Trump'ı destekleyen birçok paylaşım yaptı ve kampanya sürecine büyük bütçeler ayırdı. Trump ise seçimi kazanması durumunda Elon Musk'ı bir "hükümet verimlilik komisyonu" başkanlığına getirmeyi planladığını söyledi.

Ne Olmuştu?

Temmuz ayında Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği bir mitingde silahlı bir saldırıya uğramıştı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklarken, FBI saldırıyı bir suikast girişimi olarak nitelendirmişti. Saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu belirtilmişti. Suikast girişimi sırasında bir itfaiyeci hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı.