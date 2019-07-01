Emekli Büyükelçi Abayane: Bu anlaşma, İsrail rejimine hizmet etmektedir

ABD Başkanı Trump’ın “Yüzyılın anlaşması” olarak açıkladığı Filistin’i ilhak için ilk adım Bahreyn’in başkenti Manama’da atıldı. Filistinli tarafların katılmayıp boykot çağrısı yaptığı çalıştayda; Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Fas hazır bulundu. İranlı eski büyükelçi Muhammed Hasan Gadir Abayane, sözde “Yüzyılın anlaşması” çalıştayını Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Deneyimli diplomat, çalıştayı “Filistin’e ihanet” olarak niteledi

Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden ABD yönetimi şimdi ise Filistin meselesinde yüzyılın tuzağına hazırlanıyor.



Göreve geldiği ilk günlerde Ortadoğu’da kalıcı barışı sağlayacak “yüzyılın projesini” hazırladığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, damadı ve danışmanı Jared Kushner’in imzasını taşıyan anlaşma için düğmeye bastı.



“Yüzyılın Anlaşması” olarak tanıtılan pazarlık için ilk adım Bahreyn’in başkenti Manama’da atıldı.



İran İslam Cumhuriyeti’nin eski Meksika, Belize ve Guatemala Büyükelçiliği görevlerinde bulunan emekli Büyükelçi Muhammed Gadir Abayane, sözde “Refah ve Huzur” çalıştayını Ulusal Kanal’a değerlendirdi.



Gadir Abayane’ye göre, Filistin meselesi, Suudi Arabistan başta olmak üzere Arap dünyasındaki taht kavgalarına alet ediliyor.



Planın asıl hedefinin Filisti’I işgal etmek olduunu söyleyen deneyimli diplomat, planın, İsrail’e hizmet ettiğini vurguladı.



Trump ve ekibinin İsrail’in güvenliğini sağlamak için seferber olduğunu vurgulayan Abayane, planın başarısızlığa mahkum olduunun altını çizdi.



Deneyimli diplomat, Türkiye ve İran arasındaki işbirliğinin, Filistin meselesi için de büyük önem taşıdığını söyledi.



HABER-KAMERA: YAKUP ASLAN

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