Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın cansız bedenine ulaşıldı. Uçakta bulunan cesedin Sala'ya ait olduğu açıklandı. Bu haber sonrası futbol dünyasından peş peşe taziye mesajları paylaşıldı.

Enkazı Manş Denizi'nde bulunan uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu belirlendi.



Yazılı açıklama İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset polisinden yapıldı. Sonuca ilişkin Sala ve pilot David Ibbotson'un ailelerinin bilgilendirildiği kaydedildi.



Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan küçük uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı. 6 Şubat'ta da Sala'nın cansız bedeni uçaktan çıkarılmıştı.



19 Ocak'ta Fransa'nın Nantes takımından transfer edilen Sala, Premier Ligi takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.



Arjantinli futbolcunun hayatını kaybettiği bilgisinin kesinleşmesiyle futbol dünyasından da taziye mesajları paylaşıldı.



Arsenal forması giyen Mesut Özil mesajında, "Ne kadar acı olduğunu anlatacak kelime yok. Dualarım Sala'nın ve pilotun aileleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.



Dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Arjantinli Diego Maradona da "Birçok kişi Sala için umutlu bir bekleyiş içindeydi, kötü haber için çok üzgünüm. Görüşmek üzere Emiliano." paylaşımını yaptı.



Sala'yı arama çalışmalarına 26 bin sterlin yardımda bulunan Fransız futbolcusu Mbappe, yaptığı paylaşımda, "Huzur içinde yat" dileğinde bulundu.





ulusal.com.tr