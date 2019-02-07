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Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktaki ceset çıkarıldı

Sala'nın da içinde olduğu uçağın enkazındaki ceset denizden çıkarıldı. 

Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktaki ceset çıkarıldı

 Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu uçağın enkazındaki ceset denizden çıkarıldı. 

İngiltere Hava Kazaları Araştırma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, cesedin çıkarılmasıyla ilgili çalışmaların "mümkün olduğunca insan onuruna en uygun şekilde" yapıldığı kaydedildi. 

Açıklamada, Ailelerin gelişmeye ilişkin bilgilendirildiği ve cesedin Isle of Portland'a götürüldüğü belirtildi. Ancak açıklamada cesedin Emiliano Sala mı yoksa pilot David Ibbotson'a mı ait olduğuna dair bilgiye verilmedi. 

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı. 

Sala, Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Emiliano Sala
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