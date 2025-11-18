Emlak Konut'tan sınır ötesi hamle: Mekke'de 400 milyon dolarlık "Hayat" başlıyor

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, gayrimenkul dünyasının en önemli buluşmalarından biri olan Cityscape Global Riyad 2025 Fuarı’na ev sahipliği yaparken, Türkiye'den Emlak Konut GYO fuara damgasını vurdu.

Şirket, uluslararası alandaki genişleme stratejisinin en güçlü hamlesini yaparak Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı’na bağlı olan National Housing Company (NHC) ile masaya oturdu. Gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, Emlak Konut’un sınır ötesindeki ilk projesi olma özelliği taşıyan "Hayat Mekke Projesi" için ön sözleşme imzalandı.

1.014 VİLLA İÇİN OPERASYON BAŞLIYOR

İmzalanan anlaşmanın detaylarına göre, Suudi Arabistan topraklarında yükselecek olan bu dev proje kapsamında tam 1.014 adet villa inşa edilecek. Projenin yürütülmesi görevini ise Emlak Konut GYO'nun uluslararası iştiraki üstlenecek.

Toplam değeri 400 milyon doları bulan "Hayat Mekke Projesi", sadece ticari bir anlaşma olmanın ötesinde, süregelen diplomatik temasların da başarısını kanıtlar nitelikte. Süreç, 2 Aralık 2024 tarihinde yine Riyad’da atılan temellere dayanıyor. O tarihte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un öncülüğünde; Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ile Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Majid bin Abdullah Al-Huqail tarafından bir "İyi Niyet Anlaşması" imzalanmıştı.

GELENEKSEL DOKU MODERN YAŞAMLA BULUŞUYOR

Bölgedeki ulaşım ağlarına entegrasyonu ve erişilebilirlik avantajlarıyla öne çıkan "Hayat Mekke Projesi", Harem-i Şerif bölgesi sınırları içerisinde hayat buluyor. Yaklaşık 400 milyon dolarlık devasa bir yatırım değerine sahip olan proje, sadece finansal büyüklüğüyle değil, mimari tercihleriyle de dikkat çekiyor. Hicaz mimarisinin estetik çizgilerini taşıyan proje, Mekke’nin giriş güzergahındaki stratejik konumu ve Harem-i Şerif’e olan yakınlığıyla bölgenin en prestijli yaşam merkezlerinden biri olmaya aday gösteriliyor. Toplamda 1.014 adet villanın yer alacağı bu dev yerleşke, geniş yeşil alanları ve zengin sosyal donatılarıyla kapsamlı bir yaşam alanı vadediyor.

Projenin planlamasında, sadece barınma ihtiyacı değil, mahalle ölçeğinde bir sosyal yaşam kurgusu ön planda tutuluyor. Yerleşke sınırları içerisinde; eğitim kurumları, tam donanımlı sağlık merkezi, ibadet için camiler ve günlük ihtiyaçların karşılanacağı ticari üniteler yer alacak. Parklar ve açık alanlarla desteklenen proje, kültürel dokuya tam uyum sağlayan tasarım yaklaşımıyla sakinlerine dengeli ve huzurlu bir atmosfer sunmayı hedefliyor.

Emlak Konut GYO, Türkiye pazarında yıllardır başarıyla uyguladığı "Gelir Paylaşımı" modelini ve "ön satış" konusundaki derin tecrübesini bu projeyle uluslararası arenaya taşıyor. Operasyonel süreçlerin yönetimi ise şirketin global iştiraki olan Emlak Konut Global LLC tarafından üstlenilecek.

"Hayat Mekke Projesi", Emlak Konut’un uluslararası büyüme stratejisinin en kritik kilometre taşlarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu dev yatırım, sadece ticari bir genişleme hamlesi olmakla kalmayıp, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında şehircilik alanında kurulacak yeni iş birlikleri için de sağlam bir zemin oluşturuyor.

TÜRK GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI ARENADAKİ GÜCÜNÜ YANSITACAK

Emlak Konut’un Suudi Arabistan’da bizzat bir iştirak kurarak sahadaki projelere liderlik etmesi, sadece şirketin kendi büyümesi değil, Türk müteahhitlik firmaları için de kritik bir açılım olacak. Bu stratejik hamle, Türk şirketlerinin bölgedeki inşaat sektörüne çok daha etkin ve güçlü bir şekilde entegre olabilmesinin önünü açıyor. Şirket, Türkiye pazarında rüştünü ispatlamış olan "Gelir Paylaşımı" modelini ve ön satış konusundaki derin tecrübesini Suudi Arabistan’daki projelere doğrudan transfer ediyor. Bu sistem entegrasyonunun, şirketin bölgedeki konumunu sağlamlaştırırken aynı zamanda sektörün hareket alanını genişletmesi hedefleniyor. Söz konusu iş birliğinin, Emlak Konut’un uluslararası arenadaki güvenilirliğine ve marka değerine güçlü bir katkı sunması planlanıyor.

İMZA TÖRENİNDE ÜST DÜZEY ZİRVE

İki dev kurum arasındaki iş birliği, Cityscape Global Riyad 2025 Fuarı’nda düzenlenen resmi bir törenle mühürlendi. İmza törenine katılan isimler, projenin ne denli üst düzeyde ele alındığını gözler önüne serdi. Türk tarafını temsilen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz masada yer alırken, Suudi Arabistan kanadından törene Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Majid bin Abdullah Al-Huqail ile NHC CEO’su Mohammad Albuty katılım sağladı. Emlak Konut’un Suudi Arabistan’daki ortağı konumundaki NHC, Belediyeler ve Konut Bakanlığı’nın iştiraki olarak ülkedeki konut sektörünün merkezinde bulunuyor ve vatandaşların yaşam kalitesini yukarı çekmeyi hedefleyen projelerin ana yürütücüsü olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Ortaklığın Türk tarafındaki gücünü anlamak için finansal tablolara bakmak yeterli. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut GYO A.Ş., 2003 yılından günümüze kadar gerçekleştirdiği 418 proje ihalesiyle devasa bir operasyonu yönetiyor. Şirket, bu süreçte 256 binin üzerinde bağımsız bölümün geliştirilmesine öncülük etmiş durumda. 30 Eylül 2025 tarihli finansal verilere göre şirketin ulaştığı büyüklük dikkat çekiyor: 297,8 milyar TL aktif büyüklük, 128,9 milyar TL özkaynak ve 3,8 milyar TL seviyesinde ödenmiş sermaye.

National Housing Company (NHC) ise Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı’nın yatırım kolu olarak 2016 yılında kuruldu. Ülkenin konut geliştirme ekosisteminin tam merkezinde yer alan kurum, 2025 yılı sonuna kadar 300 binden fazla konut üretme gibi iddialı bir hedefe kilitlenmiş durumda. NHC, kurduğu stratejik ortaklıklar vasıtasıyla konut arzını artırmayı ve nihai hedef olarak Suudi ailelerin ev sahipliği oranını %70 seviyesine taşımayı amaçlıyor.