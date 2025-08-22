EMSC açıkladı: 5.3 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, merkez üssünün Myanmar’ın Hindistan sınırındaki Mawlaik bölgesi olduğu bildirildi.

Yerel saatle 11.26’da gerçekleşen deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntı, sınırın yakınındaki Hindistan’ın Aizawl şehrinde de hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bilgisi ulaşmadı.