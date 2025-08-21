EMSC duyurdu: 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası'nda 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
EMSC duyurdu: 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yayınlanma:

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem saat 14.21’de yerin 28 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Son dönemde sık sık depremlerle gündeme gelen Kamçatka, 30 Temmuz'un ilk saatlerinde 8.8 büyüklüğünde bir sarsıntıyla da sarsılmıştı.

Bölgedeki son depremin can ve mal kaybına yol açıp açmadığına dair resmi açıklama yapılmadı.

Dünyanın en zor dilleri açıklandı: Türkçe kaçıncı sırada?Dünyanın en zor dilleri açıklandı: Türkçe kaçıncı sırada?Dünya
Macron Erdoğan’ı aradı! Sürpriz görüşmenin detayları ne?Macron Erdoğan’ı aradı! Sürpriz görüşmenin detayları ne?Gündem
rusya deprem
Günün Manşetleri
Çin ve Hindistan Rus petrolünde alımları artırıyor
Mühendisler iş bırakacak!
Zincir marketlere "Cumhur reyonu" geliyor
Türkiye'den İsrail'e gemi yasağı
CHP’den AK Parti’ye geçişin perde arkası
MSB’den kritik açıklamalar!
Okullar açılmadan valilikten kritik talimat
Zelenski, Putin ile Türkiye’de görülebileceğini açıkladı
55 şüpheli yakalandı, 23’ü tutuklandı
25 ili sağanak yağış vuracak
Çok Okunanlar
25 ili sağanak yağış vuracak 25 ili sağanak yağış vuracak
250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı! 250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı!
Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları
21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL? 21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL?
Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı