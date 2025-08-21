EMSC duyurdu: 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem saat 14.21’de yerin 28 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Son dönemde sık sık depremlerle gündeme gelen Kamçatka, 30 Temmuz'un ilk saatlerinde 8.8 büyüklüğünde bir sarsıntıyla da sarsılmıştı.

Bölgedeki son depremin can ve mal kaybına yol açıp açmadığına dair resmi açıklama yapılmadı.