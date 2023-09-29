En Çok TikTok Kullanan Ülkeler Açıklandı! Listede Türkiye De Var

Dünyada en çok TikTok kullanan ülkeler belli oldu. Oberlo'da yayınlanan son verilere göre en çok hangi ülke TikTok kullanıyor? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte yanıtları...

En Çok TikTok Kullanan Ülkeler Açıklandı! Listede Türkiye De Var
En Çok TikTok Kullanan Ülkeler Açıklandı! Listede Türkiye De Var
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Oberlo en çok TikTok kullanan ülkeler listesini yayınladı. Açıklanan son bilgilere göre dünyada en çok TikTok kullanan ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Peki sıralamada Türkiye kaçıncı oldu? İşte Oberlo'da yer alan bilgilere göre en çok TikTok kullanan ülkeler ve ayrıntıları...

En Çok TikTok Kullanan Ülkeler

En Çok TikTok Kullanan Ülkeler
En Çok TikTok Kullanan Ülkeler

Türkiye, en çok TikTok kullanan ülkeler arasında 9. sırada yer alıyor.

1. ABD

2. Endonezya

3. Brezilya

4. Rusya

5. Meksika

6. Vietnam

7. Filipinler

8. Tayland

9. Türkiye

10. Arabistan

İşte dünyanın en tehlikeli varlıkları! Bakın insanlar kaçıncı sıradaİşte dünyanın en tehlikeli varlıkları! Bakın insanlar kaçıncı sıradaDünya
# tiktok # türkiye
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