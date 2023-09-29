En Çok TikTok Kullanan Ülkeler Açıklandı! Listede Türkiye De Var
Dünyada en çok TikTok kullanan ülkeler belli oldu. Oberlo'da yayınlanan son verilere göre en çok hangi ülke TikTok kullanıyor? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte yanıtları...
Oberlo en çok TikTok kullanan ülkeler listesini yayınladı. Açıklanan son bilgilere göre dünyada en çok TikTok kullanan ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Peki sıralamada Türkiye kaçıncı oldu? İşte Oberlo'da yer alan bilgilere göre en çok TikTok kullanan ülkeler ve ayrıntıları...
En Çok TikTok Kullanan Ülkeler
Türkiye, en çok TikTok kullanan ülkeler arasında 9. sırada yer alıyor.
1. ABD
2. Endonezya
3. Brezilya
4. Rusya
5. Meksika
6. Vietnam
7. Filipinler
8. Tayland
9. Türkiye
10. Arabistan