En Çok TikTok Kullanan Ülkeler Açıklandı! Listede Türkiye De Var

Oberlo en çok TikTok kullanan ülkeler listesini yayınladı. Açıklanan son bilgilere göre dünyada en çok TikTok kullanan ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Peki sıralamada Türkiye kaçıncı oldu? İşte Oberlo'da yer alan bilgilere göre en çok TikTok kullanan ülkeler ve ayrıntıları...

En Çok TikTok Kullanan Ülkeler

En Çok TikTok Kullanan Ülkeler

Türkiye, en çok TikTok kullanan ülkeler arasında 9. sırada yer alıyor.

1. ABD

2. Endonezya

3. Brezilya

4. Rusya

5. Meksika

6. Vietnam

7. Filipinler

8. Tayland

9. Türkiye

10. Arabistan